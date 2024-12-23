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Uyumları mükemmel

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

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ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 23 Aralık 2024

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GALATASARAY, Kayseri'de ikinci yarıdaki kaliteli ve etkili oyunuyla galibiyeti aldı, tatile yenilgisiz lider olarak ve en yakın rakibine 8 puan fark yaparak gitti. İlk yarı bu sezon ideal kadrosuyla Kayseri önüne çıkan G.Saray, maalesef en vasat oyununu oynadı.

Bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında en az isabetli pas yapmasına rağmen soyunma odasına 2-1 önde gitti. İlk 45'te vasat oyunun ana nedeni Kayseri'nin kaos futboluna ayak uydurması ve topu yere indirmemesiydi. Okan hoca, uyarmış olacak ki ikinci yarı G.Saray, topu yere indirdi, ayağa isabetli pas yapmaya özen gösterdi. Kayseri kalesinde fazlasıyla gol buldu. Son haftaların yıldızı Yunus'un kendi alanında kaptığı topu 70 metre taşıyarak gol yapması alkışlanacak güzellikteydi. İcardi yok ama Osimhen'in sürekli koşu halinde olması rakip defansların dengesini bozuyor. Nijeryalı çok mütevazı bir golcü. Yunus'un attığı golden sonra kucakladı hatta ilk yarı kendi vurması gereken pozisyonda 'Al da at' dercesine pas verdi. İkisinin mükemmel bir uyumu var. Yunus'un pasına koşan Osimhen'in topun dibine girerek attığı gol ders niteliğindeydi.

Barış zaman zaman gereksiz top kayıpları yapsa da mücadeleci oyunun karşılığını almasını biliyor, yürekten oynuyor. Attığı 2 gol de kazanma duygusunun eseriydi. Jakobs'un geri dönüşü G.Saray savunmasını rahatlattı çünkü Jakobs soldan yaptığı bindirmelerle hücuma katkı sağladı. Okan hocayı, hem ligde hem de Avrupa'da yenilgisiz yola devam eden bir takım yarattığı için kutluyorum.

Ocak ayında düşünülen oyuncular nokta transfer olmalı.
Çünkü mevcut G.Saray'ın kulübesi çok derin değil.

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