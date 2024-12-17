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Altın yedek

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

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ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 17 Aralık 2024

HABERİ
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GALATASARAY ve Trabzonspor'u ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. G.Saray maçın favorisiydi, oyunun ve topun hakimiyetini uzun süreler elinde tuttu. Trabzonspor da asla teslimiyetçi bir oyun ortaya koymadı tam tersine G.Saray'ın üzerine cesaretle ve etkili gitti.
Dev maçta birbirinden güzel gollere tanık olduk. Mücadele kıran kıranaydı. Özellikle Trabzonspor kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışlarla resmen devleşti.
G.Saray'da Mertens'in ilerlemiş yaşına rağmen üstlendiği mücadele tüm arkadaşlarına örnek olacak güzellikteydi. Pozisyon zenginliği açısından G.Saray rakibine karşı çok üstündü ama son vuruşlarda Barış istediği gibi şut atamadı. Futbolda laubaliliğe yer yok! Ozan Tufan'ın attığı ilk golde kafa topuna çıkamayan Abdülkerim bu hatasının üzerine ceza alanı içerisinde laubalilik ile kaptırdığı topla Banza'ya hediye gol verdi! Topa vurmak ya da kornere atmak ayıp mı?
Maalesef Türk futbolcularda ayıplanma duygusu adına bu tür hatalardan dolayı hem milli takım hem de kulüp takımları böyle goller yedi! G.Saray'da ciddi bir sorun var; nedir bu?
Öne geçtikleri maçları maalesef hem lig hem Avrupa'da koruyamadılar.
Kasımpaşa, Eyüp, Rigas ve Malmö maçlarından sonra Trabzon karşısında da bu hatayı yaptılar. Uzun yıllar unutulmayacak bu maçta altın yedek Batshuayi son dakikada attığı golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı psikolojik olarak da sarsılmasını engelledi.

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