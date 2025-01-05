PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Ara takıma yaramamış

Ara takıma yaramamış

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

Tüm Yazıları
ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 5 Ocak 2025

LİGDE namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'a 10 günlük tatil yaramamış.
Oyuncular fizik olarak düşüşe girmişler.

Oyun ritmi olarak da alışkanlıklarını kaybetmişler. Galatasaray 22 Aralık'ta Kayseri maçını oynadı.
30 Aralık'ta top başı yaptı. 31 Aralık'ta yılbaşı kutlamaları yaşandı.

4 günlük antrenman sonrası maça çıkıldı. Bu dinlenme serisi Galatasaraylı oyunculara hiç yaramamış.
Göztepe gibi fizik olarak güçlü bir takıma karşı Osimhen'in penaltıdan attığı erken golle öne geçmelerine rağmen oyunu ilk yarı kontrol altına alamadılar.

Romulo'nun Sanchez'i peşine takıp attığı mükemmel golle birlikte Göztepe, oyunun direksiyonuna oturdu. Galatasaraylı oyuncular pas trafiğinde hızlı hareket edemeyip çabuk paslaşamayınca Göztepe takım savunmasını başarıyla yaptı.

Savunmadan oyunu akıllı kuran, ayaklarını iyi kullanan Sanchez'in performansı beni çok şaşırttı. Çünkü Kolombiyalı yıldızın bu kadar hata yaptığı maçı hiç görmedim.

Demiri tavında dövülür. Galatasaray yönetimi yıllardır sağ beke hızlı kademeye çabuk giden bir oyuncu almalı. Çünkü Kaan Ayhan, hem çabuk
değil, hem de çok ağır.

Tek özelliği topu oyuna etkili sokması. İkinci yarıdaki Galatasaray'ın özlenen oyununa yaklaşmasının ana nedeni tribünlerin müthiş desteğidir. Galatasaraylı oyuncular pas trafiğinde birbirlerine daha yakın oynadılar. Göztepe kalesine giderken çabuk hareket ettiler. Yunus'un golünde Sara ile Mertens'in paslaşmaları ve final pasları akıl doluydu.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Uyumları mükemmel 23 Aralık 2024, Pazartesi Altın yedek 17 Aralık 2024, Salı Fener’i baskı altına aldı 09 Aralık 2024, Pazartesi Dedikoducular utandınız mı? 02 Aralık 2024, Pazartesi
2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur’un yıllar önceki barışma anı tekrar gündemde!
2 yıllık küslük canlı yayında sona ermişti! İşte o anlar...
Pendik’te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Pendik'te yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek
Fenerbahçe çıldırdı! Talisca'dan sonra o da gelecek
Cenazede gerginlik! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Necla Nazır’dan açıklama geldi
Cenazede gerginlik!
Trabzonspor için hakem faciası! 2 pozisyonu canlı yayında açıkladı
Büyük tepki: VAR nerede VAR?