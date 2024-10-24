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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 24 Ekim 2024

Doğru seçim yapmalı

TUSAŞ'A yapılan hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Biz ülke olarak güçlü bir devletiz, böyle hain terör eylemlerine karşı asla pabuç bırakmayız. Maçı bu üzüntü içinde izledik. Galatasaraylı oyuncular, izleyenlere ilk yarı cenneti ikinci yarı da cehennemi yaşattılar. Soyunma odasına 3-0'lık skorla girmek bence Galatasaray'ın ilk yarıda oynadığı kaliteli futbolun karşılığı değildi. Icardi, Osimhen, Yunus, Barış, Mertens müthiş pozisyonlar buldular ama Elfsborg kalecisi Pettersson'u geçemediler. İkinci yarı, Galatasaray'ın oyununa yine aynı virüs girdi. Futbolcular, "Biz bu maçı kazandık" havasına bürününce cehennem dakikaları başladı.
İsveç ekibinin ilk golü göstere göstere geldi. İkinci golünde ise Barış Alper gibi profesyonel bir oyuncunun yaptığı hareket amatörce bile değildi. Okan hoca, Osimhen'i Icardi ile birlikte oynatarak 3-5-2 sistemini denedi.
İlk yarıda bu sistem çok başarılı oldu. Üç şahane gol gördük, en az üç-dört tane daha Galatasaray'ın yüzde yüz gol pozisyonlarını kaçırdığında tanık olduk. 3-5-2'yi oynarsın ama futbolcularını doğru seçmen gerekir.
Savunma üçlüsünden biri sprinter olmalı.
Okan Hoca, bu sistemde ısrar edecekse üçlünün solunda Jacobs oynar. Çünkü Abdülkerim ağır kalıyor, rakibini kaçırdığında ya da arkasına atılan toplarda geriye hızlı dönemiyor. Abdülkerim artık çalım atma sevdasından vazgeçmeli.
Çünkü kaptırdığı toplar Galatasaray'a pozisyon oluyor ve İsveç ekibi de üçüncü golü bu sayede attı. Birçok pozisyonda da hatalarını Yunus kapattı. Tabela açısından Galatasaray, fark kazanması gereken bir maçı ecel terleri dökerek aldı. Yunus'un bireysel beceresi ile attığı gol olmasaydı büyük sıkıntı yaşanırdı.

"2. yarı, G.Saray'ın oyununa yine aynı virüs girdi.
Futbolcular, "Biz bu maçı kazandık" havasına bürününce cehennem dakikaları başladı."

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