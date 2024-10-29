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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 29 Ekim 2024

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Cesur olacaksın

G.SARAY'IN çift forvetle derbiyi kazanması, futbol ukalalarına ders oldu! Çok bilmişler, "Okan Buruk İcardi-Osimhen ikilisini sahaya sürerse perişan olur. Beşiktaş rahat kazanır" dediler. Futbolda iyi oyuncuların varsa cesur olacaksın. G.Saray'ın genetiğinde kaliteli forvetlerle oynamak hep var. Derbide ne oldu? İcardi faulü kazandı, Osimhen kafa ile attı. G.Saray'ın geliştirdiği ataklarda hep bu ikilinin imzası vardı. G.Saray'da Osimhen-İcardi ikilisi önde baskı yaptı, Sara mükemmel oynadı.
Sanchez ve Osimhen'in kafa golleri milimetrik ortalarını yaptı.
Abdülkerim riske girmedi, Sanchez kendine güvenliydi ancak Rafa'ya ilk yarıda yaptığı hareket sarı kart olmalıydı. Bu arada ilk yarıda Udokhai'nin İcardi'ye zamanlama hatası ile yaptığı darbe penaltıydı. Muslera tecrübesi ile defans arkasına atılan toplara bir libero gibi müdahale etti.
Yunus kanattan getirdiği toplarla Beşiktaş kalesini tehdit etti, Sallai sadece işin savunma yönünde kaldı. Torreira ikili forvet oynamanın orta sahaya bıraktığı baskıyı çok koşarak, iyi mücadele ederek engelledi. Okan Buruk hastaneden çıkıp geldi, ikili forvetten vazgeçmedi.
Oyunu kenardan oyuncuları ile beraber yaşadı ve değişiklikler konusunda doğru hamleler yaptı. Derbiyi kazanarak ligin tek yenilgisiz hocası oldu.

"Okan Buruk hastaneden çıkıp geldi, ikili forvetten vazgeçmedi.
Derbiyi kazanarak ligin tek yenilgisiz hocası oldu."

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