İSRAİL İLİŞKİSİ (26 Eylül 2010 - Yakından Kumanda) Kurtlar, sezona büyük yankı uyandıracak bir "iddia" ile girdiler. Bugüne kadar kimsenin yazmaya, çizmeye, hatta ima etmeye bile cesaret edemeyeceği bir konuyu gündeme taşıdılar. Kurtlar'ın iddiasına göre;

Dörtyol'da polislerin öldürülmesi ve daha sonra başlatılan provokasyonlar tamamen İsrail'in planı... PKK ile ortak hareket eden İsrail, bölgeyi karıştırmak ve barışa giden yolu mayınlamak için Hatay Dörtyol'da MOSSAD ajanları ile polise pusu kuruyor. Ancak ajanlar eylemlerinden sonra polis tarafından yakalanıp Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. İsrail, olayı örtbas edebilmek için, akıllara durgunluk veren bir plan daha yapıyor. Bir provokatör, halkı galeyana getiriyor. İstihbarat elemanı kimliği taşıyan MOSSAD üyesi, kargaşadan yararlanarak, İsrail ajanlarını karakoldan kaçırtıp Adana'daki Amerikan üssünde (Tabii ki İncirlik) saklanmalarını sağlıyor. İddia gerçekten de dudak uçuklatacak cinsten... Vadi'nin gündeme taşıdığı bir başka iddia ise çok daha dehşet verici. İsrail, Türkiye'deki Amerikan üslerinde bulunan nükleer bombalardan bazılarını çalmış ve bunları PKK'ya vermek üzere... Eğer plan, İsrail'in umduğu gibi gelişirse, PKK bölgedeki ilk nükleer eylemine girişecek. Ve bu eylem, bugüne kadar çözüm için yapılan barışçı çabaları sekteye uğratıp, Güneydoğu'yu kan gölüne çevirecek. Bırrr... Bunları "dizi senaryosu" olarak izlemek bile insanın kanını dondurmaya yetiyor. Hele ki "gelecekten haber veren" bir dizi olmasıyla ünlü Kurtlar Vadisi'nde... Ne diyeyim? Allah korusun... Bu arada "Kurtlar Vadisi: Filistin" filminin zorlu sahnelerini banyo aşamasında esrarengiz şekilde kaybeden yapımcı Pana Film, "Kurtlar Vadisi: Pusu"nun master bandını da gözü gibi korumalı. Zira fincancı katırlarını ürkütmeye gelmez! Bu hafta yayın bandı atv'ye bankaların kullandığı zırhlı araçlarla gelirse, şaşırmam!

GİZLİ ÖRGÜT VURGUSU (30 Temmuz 2008 - Yakından Kumanda) Bir kez daha Kurtlar Vadisi dizisinin "haberci" kimliğine vurgu yapacağım: Dizinin senaryosu, Ergenekon soruşturması başlamadan 6 ay önce yazılmıştı. Türkiye'yi bir çetenin idare etmeye hazırlandığı, kaotik eylemlere girişmek için kollarını sıvadığı, Uğur Mumcu cinayetinden Hrant Dink suikastına, Kahramanmaraş olaylarından Gazi Mahallesi'ndeki provokasyonlara kadar tüm eylemlerde bu gizli örgütlenmenin parmağının olduğu işaret edilmişti. Kurtlar Vadisi: Pusu neredeyse sezon başından bu yana büyük kentlerin varoşlarında bombalı eylemler için hazırlık yapıldığını haber veriyordu. Ve... Dizinin son bölümlerinde varoş eylemleri gündeme gelmişti. İskender Büyük, taşeron olarak kullandığı PKK'nın şehir sorumlusu Muro'ya kenar mahallelerde bombalı eylemler yaptırmak istemiş, ancak Muro bunu kabul etmeyip durumu nispeten daha zayıf eylemlerle geçiştirmeye çalışmış, bunun üzerine İskender Büyük onun kalemini kırıp, Emniyet'e ihbar etmişti. Kurtlar Vadisi: Pusu neredeyse sezon başından bu yana büyük kentlerin varoşlarında bombalı eylemler için hazırlık yapıldığını haber veriyordu... Belli ki, Kurtlar Vadisi: Pusu'yu yine sıradan bir dizi gibi değil, gelecekten haber veren bir "bülten" gibi izlemeye devam edeceğiz. ECEVİT KEHANETİ (23 Şubat 2011 - Yakından Kumanda) Kurtlar Vadisi'nin gelecekten haber veren bir ana haber bülteni gibi çalıştığını bu sütunlarda defalarca yazdım. Vadi'ciler beni bir kez daha yanıltmadılar.