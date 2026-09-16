Esenyurt'ta direksiyon hakimiyeti kaybolan araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman Yasin D. idaresindeki otomobil yoldan geçen yayalara çarptı. Feci kazada Necdat Sancarbarlaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Mehmet Yalçın hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından muhafaza altına alındı.
Esenyurt'ta Otomobil Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobilin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücü Kontrolü Kaybetti
Kaza, saat 23.30 sıralarında Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Yasin D. yönetimindeki 34 GYM 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu caddede yürüyen Necdat Sancarbarlaz ile Mehmet Yalçın'a çarptı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Necdat Sancarbarlaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yalçın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Sürücü Gözaltına Alındı
Sancarbarlaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Süleyman Yasin D. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.