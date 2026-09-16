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Çocukların zihnini hedef alan dijital tehlike: Ebeveynler bu adımlara dikkat etmeli!

Sancarbarlaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Süleyman Yasin D. polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Necdat Sancarbarlaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yalçın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Süleyman Yasin D. yönetimindeki 34 GYM 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu caddede yürüyen Necdat Sancarbarlaz ile Mehmet Yalçın'a çarptı.