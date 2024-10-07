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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 7 Ekim 2024

İyi değil istekli!

RIGAS maçının kadrosunu Okan Buruk, "Size güveniyorum, Alanya maçını çıkın oynayın, kazanın ve taraftarınıza kendinizi affettirin" anlayışı ile sahaya sürdü. Kadroda tek fark Muslera'nın geri dönüşüydü. 60 dakika boyunca G.Saray çok iyi oynamamasına rağmen istekli ve coşkuluydu. Oyunun kontrolü G.Saray'daydı. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul ciddi pozisyonları kurtardı. Yunus'un kabına sığamaması, istekli hali, G.Saray'ın hücumda etkili olmasını sağladı. Sara'nın enfes pasında Yunus'un topu kontrol etmesi ve yaptığı aşırtma ile golü atması alkışlanacak güzellikteydi. Eğer Barış, Mertens, Sara final paslarında topun şiddetini ayarlayabilselerdi G.Saray skor zenginliği yaşayabilirdi.

BARIŞ'TA DÜŞÜŞ VAR
Özellikle Barış Alper'de çok ciddi düşüş var. Barış'ın ayakları ile beyni aynı frekansta buluşmuyor. Özellikle girdiği pozisyonlarda ille golü ben atayım saplantısında çıkamayıp pas vermeyi düşünmemesi İcardi ve Mertens'in gol atmalarını engelledi.
Barış'ın gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Türkiye'deki maçları izleyen Montella'nın Barış'ın düşüşte olduğunu görmesine rağmen milli takıma çağırması bence hata. G.Saraylı oyuncularda 60. dakikadan sonra ciddi bir yorgunluk gözlemledim. Bu durum, G.Saraylı oyuncularda gol yeme korkusu ile panik ve telaş yaratırken Alanya cesaretlenip daha fazla atak yaptı. Tabela üzerinden bakarsak G.Saray, önemli üç puan aldı. Milli maç arasının hem Okan Buruk hem de G.Saraylı oyunculara toparlanmaları ve yeniden ritim yakalama adına bir şans olacaktır.

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