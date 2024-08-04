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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 4 Ağustos 2024

Bu yenilgi Buruk’a yazar

BEŞİKTAŞ'I kutluyorum;
Nelsson'un hatasından buldukları erken golden sonra telaş ve panik yapmadılar, oyun disiplininden hiç kopmadılar, topu Galatasaray'a verip akıllı ve düzenli takım savunması yaptılar.
Van Bronckhorts, ortaya bir oyun sistemi koydu ve başarılı oldu.
Okan Buruk'u taktik ve oyun planı olarak mat etti. Futbolda egonu öne çıkarıp "Her şeyi ben bilirim" diye hareket edersen böyle duvara toslarsın. Okan Buruk'un orta alandaki Berkan fantezisi ve Zaha'yı kesip Kerem Aktürk oğlunu tercih etmesi, Davinson Sanchez gibi Copa America'nın en iyi savunmacısını kulübede oturtması büyük hataydı.
Kerem-Berkan ikilisi çok top kaybıyla oynadı. Maç sabaha kadar oynansa Ziyech'in Masuaku'yu geçmeyeceği belliydi. Hoca bunu kenardan göremedi. Galatasaray, top kendisinde olduğu için oynar gibi göründü ama Beşiktaş defansta kazandığı toplarla çok hızlı hücuma çıktı. Alınan ağır yenilgi öncelikle Okan Burak'a yazar. Çünkü zihinsel olarak derbiye oyuncularını hiç hazırlamamış. Beşiktaş soyunma odasında her yere "Vur pençeni kupaya" yazısı asılıydı. Galatasaraylı oyuncular, sanki maçı kazanmış rahatlığında ve ciddiyetsizliğindeydi.
Beşiktaş mücadele gücü olarak Galatasaray'ın önündeydi. Bütün oyuncular savaştılar, yüreklerini ortaya koydular. Galatasaraylı oyuncular ise tatil havasındaydı.
Dilerim bu yenilgi ayakları yere bastırır. Okan Buruk derslerini daha iyi çalışır. Fantezi yapmaktan vazgeçer ve futbola geri döner.

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