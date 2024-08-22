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LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 22 Ağustos 2024

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Devler Ligi biletini alır

GALATASARAY erken yediği gol sonrası hücum eden taraf görünse de Young Boys çok akıllı oynadı. Ayağa pasları başarıyla yaptılar. Yüksek topların hepsini kazandılar. Joung Boys'nun oyunun psikolojisini yönetme konusunda oluşturdukları tuzağa Galatasaray düştü. Galatasaray'ın baskılı olduğu anlarda sakatlık bahanesiyle oyunu soğuttular.
Kalecileri üç kez oyunu durdurdu.
Alman hakem Siebert de İsviçre ekibinin tuzağına destek oldu. İsviçre ekibinin sert oyununa izin verdi.
Galatasaraylı oyuncular, rakibin temaslı oyunundan yıldı ve çok pas hatası yapıp, çok top kaybettiler.
Bireysel anlamda Barış, kaleye vurması gereken yerde pas verdi ve gol pozisyonunu kaybetti. Mertens karşı karşıya sağ ayağının dışıyla vurmak yerine sol ayağının içiyle vurmayı denemedi ve golü kaçırdı.
Galatasaray dağınık bir görüntü sergiledi. Özellikle Abdülkerim, ciddi hatalar yaptı ve Monteiro'nun ikinci golünde yine rakibini kaçırdı.
Galatasaray'ın elle tutulan tek pozisyonu, Torreira'nın kafa vuruşuydu.
İsviçre ekibi Galatasaray'dan üstün değildi ama Galatasaraylı oyuncular sanki ilk kez birlikte oynuyormuş gibi uyum konusunda birbirlerinden kopuktu. Bu kopukluk hatalarla birleşti ve iki gol yemeğe maloldu.
Okan Hoca'nın ikinci yarı Ziyech ile Batshuayi'yi oyuna alması Galatasaray'ın üzerindeki ölü toprağını attı.
O Batshuayi attığı iki muhteşem golle Galatasaray'ın geri dönüşüne imzasını attı. İlk yarı iki kez rakip atağını önleyen Kerem gecenin en çalışkanıydı. Abdülkerim'in neden olduğu şanssız penaltı ve gördüğü kırmızı kart, Galatasaray'ın İstanbul'daki turunu engellemez, çünkü Galatasaray taraftarı önünde futbolcular Şampiyonlar biletini alırlar.

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