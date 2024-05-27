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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Anlı şanlı Galatasaray
LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

ltuzemen@takvim.com.tr
Tarihi 27 Mayıs 2024

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Anlı şanlı Galatasaray

GALATASARAYLI oyuncular, "Gerçekleri tarih yazar, tarihi de G.Saray" söylemini Konya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp, bileklerinin hakkı ile şampiyon oldu.
24. şampiyonluk başkan Dursun Özbek ve yönetimi için ne kadar önemli ise G.Saray'ın geleceği açısından da çok büyük değer taşıyor.
Çünkü Özbek'in iki yıllık döneminde G.Saray planladığı tesisleşme hamlelerini bitirecek, Bankalar Birliği'nden çıkacak, ekonomik açıdan çok rahatlayacak.
Ayrıca elde edilen gelirler, tamamen kulüp yönetimi tarafından kullanılabilecek.
Eğer G.Saray, bu sezon şampiyon olmasaydı, psikolojik olarak gerginliğe girerdi. Konya'da başta İcardi olmak üzere tüm G.Saraylı oyuncular şampiyonluğa kenetlenmiş derecede ciddi, dikkatli ve kazanma duygusu içindeydi. İcardi olağanüstü bir performans sergiledi, iki güzel gole imza attı ve şampiyonlukta pay sahibi olurken kendisini de gol krallığı tahtına oturttu.
G.Saray, bu şampiyonlukla Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu kanıtladı.
2 yıldır çekiştiği F.Bahçe'yi geride bıraktı ve ezeli rakibi ile arasındaki şampiyonluk rekabetinde 5 kupa öne geçti. Muslera'sından İcardi'ye kadar uzanan şampiyonluk serüveninde her maç oyuncular birer birer öne çıktı. Bazen Ziyech, Zaha, Kerem ön plana çıktı. Ama Barış Alper cesur yürek olarak G.Saray'ı sırtladı.
Berkan da Karagümrük maçında attığı golle şampiyonluk kapısını açık tuttu.
Okan Buruk, bir kez daha büyük bir teknik adam olduğunu kanıtladı.
G.Saray tarihine altın harflerle adını yazdırdı. G.Saraylı futbolcular, maç öncesi "Konya ile G.Saray anlaştı maçı 0-0'a bağladılar" algısını yaratanlara da en güzel cevabı verdi.

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