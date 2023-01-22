Topu Icardi ile buluşturmak şart
Kağıt üzerinde kolay görünen maç Galatasaray adına gelgitlerle dolu oldu. Bir önerim Okan Buruk'a bir önerim de yönetime var. Okan hoca öncelikle bu kadar gol sıkıntısı yaşamaması için hücum hattını Icardi'ye göre ayarlamalı.
Rashica, Kerem bazen de Mertens kafasına göre oynamamalı. Bu oyuncular buluştukları toplarla Icardi'ye pozisyon hazırlamalı.
Özellikle Icardi attığı kafa golü öncesi Kerem'e şöyle dedi 'Beni görüyorsun çıkarmıyorsun.
Ya ayağıma at ya kafama ortala' bu sözün ardından Icardi'nin kafayla attığı golün, mükemmel ortasının altında Kerem'in imzası vardı. Icardi'yi beslersen takım olarak mükemmel bir sofra kurarsın.
BONSERVİSİ ALINMALI
G.Saray yönetimi Icardi'nin bonservisini almalı. Torreira ahtapot gibiydi.
Uruguaylı, sahanın her yerine bastı.
Topla rakip arasına vücudunu mükemmel koydu, pozisyon kaybı yapmadığı gibi pas hatasına da imza atmadı. Okan hoca sol bekte Dubois'e sağ tarafta da Yunus'a daha fazla görev vermeli.
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