Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 12:32

Bolu'da D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışmasının ardından araçlardan birinin karşı şeride savrularak elektrik direğine ve kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100'DE 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel Çınar yönetimindeki 14 ACG 656 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 14 ABM 774 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 14 ABM 774 plakalı otomobil karşı şeride geçti. Araç önce elektrik direğine, ardından kırmızı ışıkta bekleyen T.M. yönetimindeki 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen elektrik direği ise kırmızı ışıkta bekleyen E.T. idaresindeki 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada Sibel Çınar'ın kullandığı otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü A.Ö. de kazadan yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarda sıkışan yaralılar çıkarıldı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Sibel Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı, ardından araçlardan birinin kontrolden çıkarak karşı şeride savrulduğu, elektrik direğine ve bekleyen otomobile çarptığı anlar saniye saniye yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.