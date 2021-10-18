G.Saray’a lider oyuncu lazım

G.SARAY zirveye tutunmak için önemli bir maç kazandı.

Ancak ikinci yarıdaki rakibin oyununa mahkum olmak ve topa sadece yüzde 29 oranında sahip olmak büyük takım kimliğine yakışmadı.

İlk yarı ile ikinci yarı arasında Galatasaray'ın oyun anlayışında gece ile gündüz kadar fark vardı. Terim'in kadro tercihinde Muhammed ile Halil'i birlikte oynatması Galatasaray'ın Konya kalesinde gol pozisyonları üretmesini sağladı.

Muhammet'in attığı gol öncesi Sukubiç'in kontrolündeki topu ısrarla takip etmesi ve rakibini itmemesi çok akılcıydı.

Sehiç de hata yapınca Muhammet kolay bir gol attı.

Halil 3 kez gol atma fırsatı buldu ve özellikle Sehiç'in son anda kurtardığı topu aşırtma hamlesi doğru bir düşünceydi.

Taylan orta alan tek oynadı ve destek alamadığı için çok hata yaptı, etkisizdi. Morutan kenarda Galatasaray'a katkı veremedi. 10 numara olduğu söylenen Rumen oyuncuyu Terim bence forvet arkasında oynatmalı.



TELAŞ YAPTILAR

Galatasaray'ın ikinci yarıda skoru korumak adına topu Konya'ya bırakıp kalesine yaslanması yakışmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio gibi teknik becerisi ve pas üretme kalitesi yüksek bir takıma karşı Galatasaray oyun olarak bile hiç dağılmadı. Önde top tutamamak, pas hatası yapmak Konya'yı fazlasıyla cesaretlendirdi.

Muslera iki net gol pozisyonu önledi.

Galatasaray'ın telaşlı ve ürkek yapısından, kaybetmeme duygusundan kurtulması için Terim kriz anlarında sorumluluk alacak bir oyun lideri yaratmalı. Bu isim de Feghouli olmalı.

2. yarıdaki futbol Aslan'a YAKIŞMADI



Muhammed fırsatı iyi KULLANDI