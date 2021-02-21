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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 21 Şubat 2021, Pazar

Bozacının şahidi şıracı

G.SARAY "keskin viraj" sayılacak Alanyaspor'u yenerek zirve yolunda büyük adım attı. Hakem Zorbay Küçük bozacı VAR'daki Emre Malok da tüm kararlarda şıracıydı.
Hakem ikilisi hafta içinde yaratılan algı operasyonundan o kadar etkilenmişlerdi ki; bir kırmızı karta bir de penaltıya göz göre göre 3 maymunu oynadılar. Galatasaray topu Alanya'ya bırakıp orta sahayı kalabalık tutup hızlı hücumlarla golü aradı. Doğru oyunda Galatasaray rakibe pas yapacak geniş alanı vermediği gibi etkili pozisyonlar buldu. Mustafa'nın direkten dönen şutu şansızlıktı.
Emre Kılınç'ın rakip arkasına sarkarak iki şut hamlesiyle golü atması fırsatçılıktı ama Fernandes'in pası da "Al golü at" güzelliğindeydi.

HATASIZ OYNADILAR
Onyekuru 3 net pozisyonda güçsüz olduğu için etkili vuruşlar yapamadı. Ancak Alanyalı Umut'un yaptığı hareket penaltıydı. Ama Süper Lig'de hiç maç yönetmemiş VAR'daki Emre Malok "Gel bir bak" uyarısı bile yapmadı. Asıl olay Babacar'ın, Luyindama'nın yüzünde patlayan tekmesine kırmızı kartın çıkmamasıydı.
Yine VAR'daki Malok, hakem Zorbay Küçük'e "Gel izle" bile demedi. Alanyaspor'un ikinci yarıdaki baskısı karşısında Muslera-Luyindama-Marcao üçlüsü hatasızdı.

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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Bozacının şahidi şıracı
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