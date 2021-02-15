Onyekuru ve Mostafa zirveye taşıdı

G.SARAY ilk 10 dakikada Kasımpaşa kalesinde "Bu sıcağa kar mı dayanır?" sözü gibi müthiş bir baskı kurdu. Galatasaraylı oyuncular ilk dakikadan itibaren Kasımpaşa kalesini şut yağmuruna tuttu. Kerem'in iki şutunu, Emre Kılınç ile Etebo'nun gollük vuruşlarını kaleci Ertuğrul müthiş kurtardı.Ancak Ömer'in kornerinde Mohamed'in köşeye giden şutunu çıkaran Ertuğrul, Kerem'in takipçiliğiyle attığı gole engel olamadı. Kasımpaşa'nın hücumu bile düşünmediği anlarda Marcao'nun hakimiyetindeki pozisyona Muslera gereksiz yere dahil olup topu ıskalayınca Thelin kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Şok gol Galatasaraylı oyuncuları da şoka soktu. Eğer G.Saray puan kaybetseydi oynadığı oyun ve yakaladığı pozisyonlar ve futbol adına adaletsiz olurdu. G.Saray'ı zirveye iki yeni transferi Onyekuru ve Mostafa taşıdı. Onyekuru penaltı kazandırırken maç boyu fizik gücü ile rakip defansı dağıtan Mostafa da golünü atıp Galatasaray'a 3 puanı kazandırdı.