Oyunu geliştirmek şart

FATİH Terim'in Alanya maçını kazanan kadroyu ödüllendirmek adına Erzurumspor karşısına çıkarması sıkıntı yarattı. Keyif vermeyen, bol hata yapan bir Galatasaray izledik. Bu kadroyla Galatasaray lig sonuna kadar gidemez. Sadece koşan oyunculardan takım kuramazsınız.

Oyuna akıl katacak, top kullanma yeteneği yüksek, kaliteli oyunculara ihtiyacınız var. Mohamed'in ilk golüne kadar Galatasaray'ın Erzurum kalesinde pozisyonu bile yoktu. Çünkü takım içinde final pası yapacak, araya top atacak oyuncu yok. Onyekuru ve Mohamed, Belhanda, Feghouli gibi yetenekli oyuncuları aradılar.

TERİM GEÇ KALDI

Terim'in değişiklik için neden 70 dakika beklediğine bir anlam veremiyorum. Tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray kazandı. Ama oyun olarak Erzurum daha mücadeleci, daha güçlü, 2-0'a rağmen skoru kabul etmeyen bir mücadele içindeydi. Mostafa Mohamed'in ilk golde topa sert bir vuruş yapması başarılıydı ama ikinci golde top takibi kalecinin müdahale edemeyeceği nokta olan tavana topu şutlaması büyük bir başarıydı. Galatasaray kazandı ama Erzurum kendi beceriksizliği nedeniyle çok özel pozisyonları harcadı. G.Saray bu oyunu geliştirmek zorunda.