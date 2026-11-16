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Kayseri'de arkadaşlarının "Gelme dur" uyarısına rağmen yola çıkan bisikletli çocuğa otomobil çarptı

Kayseri'de arkadaşlarının "Gelme dur" uyarısına rağmen yola çıkan bisikletli çocuğa otomobil çarptı

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Kayseri'de arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren 13 yaşındaki Y.K.B., çevresindekilerin "Gelme dur" uyarılarına rağmen merdivenlerden hızlı bir şekilde inerek kontrolsüzce yola çıktı. Bu sırada yoldan geçen otomobilin çarpmasıyla savrulan çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen çocuğun tedavisi sürerken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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