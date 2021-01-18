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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 18 Ocak 2021, Pazartesi

Kırmızıdan önce kırmızıdan sonra

GALATASARAY topu Beşiktaş'a bırakıp alan savunmasına önem verdi. Beşiktaş hücuma hızlı çıktığı için Galatasaraylı oyuncular, rakibe geniş alan bırakamaya özen gösterdi. Beşiktaş'ın orta alandaki dirençli yapısını engellemek adına Taylan'ın yanına Etebo'nun monte edilmesi doğru bir hamleydi.
Kupadaki Malatya maçında ikinci yarı mükemmel oynayıp tur kapısını açan Luyindama'yı 11'de olması Terim'in akılı tercihiydi. Ama ikinci golde hatası vardı.
Galatasaray, Linnes girdikten sonra kanattan hücum etmeye başladı. Diagne'nin oyundan atılması doğru bir karardı.
Galatasaray'ın daha derin bir savunma yapmasına neden oldu. Belhanda maç boyu yine sorumluluk almadan oynadığı gibi kritik pas hatalarıyla Beşiktaş'ın hücuma çıkmasına neden oldu.
Sergen hoca, Galatasaray eksik kalınca N'Koudou ve Mensah'ı alıp daha baskılı oyuna geçmeyi planladı. G.Saray kontrataktan gol arayacak fırsatları kolladı. Ancak Souza ve N'Koudou'nun golüne engel olamadı.
Derbilerde eğer fizik olarak güçlü değilsen 10 kişi kalmayacaksın.

MAÇIN İYİSİ: JOSEF
Her yerdeydi.
Kilidi açan golü de attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Kritik derbide hiç sorumluluk almadı.

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