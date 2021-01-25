Şutu hatırladı kazandı

İYİ takım kötü zemin tanımaz derler ama Malatya'nın zeminin iki takım için de zulüm gibiydi. Ayağa pas yaparak onamaya çalışan Galatasaray belki oyuna maç hakim oldu ama Emre Akbaba, Belhanda, Arda ve Feghouli'nin yerine oyuna giren Emre Kılınç teknik becerilerini maalesef verimli kullanamadılar. Belhanda saklanarak oynadı. Kötü zeminde Marcao-Donk ikilisi ile Taylan Galatasaray'ın iyileri olarak ön plana çıktı.

Feghouli'nin sakatlanması ve oyundan erken çıkması Galatasaray'ın oyun anlayışını olumsuz etkiledi. Emre Kılınç maalesef oyuna akıl ve beceri koyamadı. Malatyaspor'un kötü zeminde öncelikli hedefi Galatasaray'ı bozmak üzerineydi. İki Emre'nin ve Belhanda'nın kötü zeminde ısrarla ayağa kısa paslarla oynamaları büyük hataydı.

Galatasaraylı oyuncuların kaleye şut atma planlarının olmaması şaşırtıcıydı.

Maçın kazanılmasında Terim'in Donk'u santrfora göndermesinin payı büyüktü.

Bu hamle Babel'in boşa çıkmasını sağladı. Ve Babel bir kez kaleye şutu denedi maçın tek golünü attı.