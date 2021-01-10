Fatih hoca dikkatli olmalı

FATİH Terim cezası bitip kulübeye dönünce Galatasaraylı oyuncular da ciddiyete büründü. Skorun büyüklüğünden çok Galatasaraylı oyuncuların kazanma coşkusu, oyun disiplini, yardımlaşması göze çarptı. Arda'nın lider kimliğiyle Galatasaray'ı nasıl yönettiği ve başta Belhanda olmak üzere arkadaşlarını nasıl verimli hale getirdiğini izledik.

Galatasaray'ın hücumlarında ve attığı gollerde Arda top tutuşu, çevre kontrolü, sakinliği ve isabetli paslarıyla başroldeydi.

Emre Taşdemir'in etkili hücumlarında, Belhanda'nın 3'üncü golünde Arda'nın topun şiddetini ayarlayarak verdiği dengeli paslar önemliydi. Oğulcan- Emre Akbaba ikilisi Arda'nın yönetiminde daha dikkatli, kontrollü ve etkili oynadı.

Şu gerçek; Emre Taşdemir etkili bindirmeler dışında topu akıllı kullanışıyla, yaptığı doğru ortalarla Sarrachi'nin çok önünde görünüyor.

Fatih Terim artık kulübede olmalı, kendisine yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olmalı.

Sakin kalıp öfkelenmemeli ve tamamen Galatasaray'ı yönetmeye odaklanmalı.

MAÇIN EN İYİSİ BELHANDA

Attığı 3 golle dün yıldızlaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÜBEYD

İlk maçında kötü oynadı.