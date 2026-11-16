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Adıyaman’da feci kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’da feci kaza! Takla atan otomobil şarampole yuvarlandı, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Adıyaman Besni'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobilde bulunan 4 yaşındaki Derya Avcı hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında meydana geldi.

Ş.A. idaresindeki 02 KC 022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ş.A. ile otomobilde bulunan S.A., F.Z.A. ve M.M.A. yaralandı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından sürücü Ş.A. ile S.A., F.Z.A. ve M.M.A. hastaneye kaldırıldı.

Derya Avcı'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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