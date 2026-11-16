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Derya Avcı'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından sürücü Ş.A. ile S.A., F.Z.A. ve M.M.A. hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 yaşındaki Derya Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ş.A. ile otomobilde bulunan S.A., F.Z.A. ve M.M.A. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Sayören köyü yakınlarında meydana geldi.