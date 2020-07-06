İlk 5’e bile giremeyebilir
Feghouli'nin Da Costa'ya attığı tekme aslında G.Saray'ın üçüncülük ve Avrupa hedefine atılan tekmeydi. Sosa, Sörloth, Ekuban gibi kaliteli ayaklara sahip Trabzon'a karşı bir kişi eksik oynamak kolay değildir.
Nitekim eksik kalmanın zaaflarını G.Saray, rakibine verdiği pozisyonlarla yaşadı.
Donk'un Sörloth'a yaptığı hareket bence penaltıydı.
TERİM ÇARE BULMALI
Sörloth topa vurmuş, top auta çıkmış, sonra Donk'un ayağı geliyormuş... Ben bu söylemlere katılmıyorum. Çünkü Donk'un hamlesi sonucu Sörloth'un ayak bileği bile kırılabilir.
Parası ödenmediği için Onyekuru'nun elini kolunu sallayıp gitmesi G.Saray yönetimindeki çaresizliği maalesef ortaya koyuyor. Fatih Terim, kalan 4 maçta çözüm üretemezse Galatasaray ligi ilk 5'in içinde bitiremez.
MAÇIN EN İYİSİ: SÖRLOTH
Rakip savunmayı çok zorladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULI
Takımı yakan oyuncu oldu!
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