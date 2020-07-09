Futbol aklı yetersiz
Akıllı futbolcuya sahip olmak şarttır.
Alanya'daki Galatasaray'ın kadrosuna bakınca hangi oyuncuda hem yetenek hem de oyun aklı var? Bir tek Belhanda'yı gösterebiliriz ama onunda oyuna aklını koyup kalitesini göstermesi tamamen keyfine bağlı.. Nitekim Belhanda'nın Adem'e attırdığı gol kalitesinin ürünüydü. Aynı Adem bir adımdan boş kaleye golü atamadı. Büyük takım taçtan gol yemez. Cisse üç kişinin arasına sızıp golü attı. İyi kaleciler sahada "Çenebaz" olur ve sürekli arkadaşlarını uyarır. Kaleci Okan sadece izliyor ve arkadaşlarını pozisyon almaları konusunda maalesef uyarmıyor. Cisse'nin attığı ikinci golde oyun lideri Seri'nin yaptığı hatayı amatör futbolcu bile yapmaz.
Alanya 3 atakta iki gol attı.
Galatasaraylı oyuncular devre arası Terim'den sert ultimatom almış olacaklar ki ikinci yarıya daha çok koşup mücadele ederek başladılar.
Belhanda'nın yönetiminde çok fazla adamla hücuma kalktılar ama Alanyaspor'un klasik kontratakları karşısında sıkıntılı pozisyonlar da yaşadılar.
Belhanda ve Linnes'in vuruşlarını kaleci Marafona başarıyla önlerken Adem'in kafa vuruşunun direkten dönmesi şanssızlıktı. Galatasaray için bu maçı kazanmak ekonomik açıdan da çok değerliydi ve 40 milyon TL'lik gelir elde edeceklerdi. Çünkü Sivasspor kaybetmişti ancak Galatasaray'ın kadro kalitesi, oyuncuların birbirini tamamlamaması ve yetersiz oyun aklı yenilgiyi getirdi.
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