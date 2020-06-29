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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 29 Haziran 2020, Pazartesi

G.Saray şampiyon takım gibi oynadı

BAŞAKŞEHİR Kulübü, maç öncesi "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" diye tweet attı.
Bunun anlamı, Galatasaraylı oyuncuları yok saymaktı. Çünkü atan Falcao'dan başlayıp tutan Muslera'ya kadar Galatasaray'da önemli oyuncular sakattı ya da cezalıydı. Ama "Galatasaray sahaya 11 kişi çıkıyorsa eksik değildir" diyen Terim'in öğrencileri Başakşehir'e karşı coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek ve tempolu oyun sergilediler.
MAÇIN ADAMI SERİ'YDİ
Belhanda iki kez kaleye şut atmayı denemeyip, pas verince pozisyonlar öldü. Emre Akbaba, Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topun dibine girmeyi düşünmedi.
Aleksic'in attığı golde yerini kaybeden Saracchi'nin büyük rolü vardı. Emre Akbaba'ya golü attıran Saracchi hatasını da affettirdi. Fatih Terim, hep cesur bir hoca olmuştur. Lemina sakatlanıp, 17 yaşındaki Emin Bayram'ı savunmaya monte etti.
Terim keşke bu hamleyi ilk 11'de yapsaydı. Seri, bu sezon 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçındaki gibi en iyi futbolunu Başakşehir'e karşı oynadı.Galatasaray, Başakşehir'e karşı şampiyon bir takım gibi oynadı. Acaba Galatasaray'ın eksikleri, Başakşehir'de olsaydı Okan Buruk'un oyuncuları, böyle cesur ve istekli oyun sergileyebilirler miydi?
Yazılı ve görsel medyanın hakem hataları üzerinde yaptığı tespitler Ali Palabıyık'ın vicdanlı bir maç yönetmesine neden oldu.

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