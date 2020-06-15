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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 15 Haziran 2020, Pazartesi

Yanılmışım!

ZE Galatasaray'a uğurlu gelmiyor. Geçen yıl Emre Akbaba'yı Rize'de sakatlığa kurban veren Galatasaray bu kez Muslera'nın ayağının iki yerden kırılması ile adeta yıkıldı. Türk futboluna büyük damga vuran son 10 yılda Galatasaray'ın şampiyonluklarında başrol oynayan Muslera'ya acil şifalar diliyorum ve 'Çabuk geri dön fenomen' diye sesleniyorum.
Galatasaraylı oyuncular, Rize'de 'Biz şampiyon olacağız' havasında değillerdi.
Sadece Kaptan Muslera inanmıştı. İki tane net golü önledi. Muslera'nın sakatlığı Galatasaraylı oyuncuları 'Bu maçı kaptan için kazanalım' havasına bile sokmadı.
Rizespor koşu kalitesi fizik mücadelesi Galatasaray'dan kat kat üstündü.

SADECE DONK VARDI
Başta Falcao olmak üzere Donk dışında Galatasaray'ın elle tutulacak tek oyuncusu yoktu. Ben Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına ortak olacağını düşünmüştüm ama yanıldım. Bu Galatasaray'ın bu oyun anlayışı ile Avrupa kupalarına katılmasının bile zor olduğuna inanıyorum.
Terim bir mucize yaratır mı, bu ruhu oyuncuları ikinci yarı başlangıcındaki o muhteşem oyuna döndürebilir mi? Ancak bu Galatasaray'ın bırakın rakiple mücadele etmeyi sahada yürüyecek hali yok… İnşallah Terim bu mucizeyi başarır.

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