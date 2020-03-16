Belhanda olmadı
Kaygan zeminlerde en ideal olay kaleye şut atmayı denemektir.
Galatasaray da Beşiktaş da pozisyon bulamadıkları gibi şut atmayı bile akıllarına getirmediler. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutunu 55. dakikada Nkoudou attı.
FIRSATI KAÇIRDI
Fatih Terim'in tercihi Belhanda sahada hiç varlık gösteremediği gibi ciddi top ve pas kayıpları yaparken takımını 10 kişi oynattı.
Feghouli kalitesindeki bir oyuncunun maalesef topa vuruş konusunda bir istikrarsızlığı var. Galatasaray 2. yarıda etkiliydi ancak gol vuruşlarında Onyekuru ve Feghouli beceriksiz kaldı. Gündüz maçı berabere bittiği için Galatasaray büyük bir fırsat kaçırdı.
Ama kaybetmeyerek yarışın içinde kalırken, Beşiktaş'ı dışarıda bıraktı.
MAÇIN EN İYİSİ: VİDA
Saunmada adeta duvar gibiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Takımını 10 kişi oynattı. Çıkması doğruydu.
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