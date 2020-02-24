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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 24 Şubat 2020, Pazartesi

Onyekuru’nun zaferi

KADIKÖYE'DE 21 yıl sonra Fenerbahçe yenilgisini görmek başkan Ali Koç'a nasip oldu.
Ben ilk kez Kadıköy'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oyun ve pozisyon olarak ezici bir üstünlük kurduğunu gördüm. Özellikle ilk 45'te Galatasaray penaltıdan golü yemesine rağmen 20. dakikaya kadar farklı skorla öne geçebilecek pozisyonları Onyekuru, Ömer ve Falcao ile harcadı. Fenerbahçe'de ciddi bir ürkeklik ve güvensizlik hakimdi.

KAOSUN İÇİNE İTTİ...
G.Saray tarihi bir sonuca imza atıp 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanacak golü bulduğunda Belhanda'nın Deniz Türüç'e tokat atıp kırmızı kart görmesi asla güvenilmeyecek bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
Onyekuru inanılmaz goller kaçırmasına rağmen sonunda Altay'ı geçti ve gecenin yıldızı oldu. Cimbom bu galibiyetle F.Bahçe'yi kaosun içine iterken şampiyonluk konusunda umutlarını yeşertti.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Onyekuru’nun zaferi
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