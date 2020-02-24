Onyekuru’nun zaferi
Ben ilk kez Kadıköy'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oyun ve pozisyon olarak ezici bir üstünlük kurduğunu gördüm. Özellikle ilk 45'te Galatasaray penaltıdan golü yemesine rağmen 20. dakikaya kadar farklı skorla öne geçebilecek pozisyonları Onyekuru, Ömer ve Falcao ile harcadı. Fenerbahçe'de ciddi bir ürkeklik ve güvensizlik hakimdi.
KAOSUN İÇİNE İTTİ...
G.Saray tarihi bir sonuca imza atıp 21 yıl sonra Kadıköy'de kazanacak golü bulduğunda Belhanda'nın Deniz Türüç'e tokat atıp kırmızı kart görmesi asla güvenilmeyecek bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
Onyekuru inanılmaz goller kaçırmasına rağmen sonunda Altay'ı geçti ve gecenin yıldızı oldu. Cimbom bu galibiyetle F.Bahçe'yi kaosun içine iterken şampiyonluk konusunda umutlarını yeşertti.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Zirve takibi 17 Şubat 2020, Pazartesi YENİ Malatyaspor'un önde yaptığı baskı ile agresif oyun anlayışı yüzünden Galatasaray coşkulu oyununu sahaya yansıtamadı....
- Emre varsa sorun yok 10 Şubat 2020, Pazartesi ZİRVEDE yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı. Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında...
- Coşku ve rehavet 03 Şubat 2020, Pazartesi ZİRVE yarışını sürdürme adına Kayserispor'u yenmek Galatasaraylı oyuncular için çok zor olmadı. Çünkü Kayserispor,...
- Cimbom keyif veriyor 27 Ocak 2020, Pazartesi G.SARAY için Emre Akbaba'nın dönüşü Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanmak gibi oldu. 'Bir daha sahalara...
- En iyi transfer Emre Akbaba 20 Ocak 2020, Pazartesi TABELA üzerinden maçı okursak Galatasaray, Denizlispor gibi kompakt futbol oynayan bir takımı zorlansa da yendi....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.