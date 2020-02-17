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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 17 Şubat 2020, Pazartesi

Zirve takibi

YENİ Malatyaspor'un önde yaptığı baskı ile agresif oyun anlayışı yüzünden Galatasaray coşkulu oyununu sahaya yansıtamadı. İkinci yarı Galatasaray'daki pozitif değişimin başında hücum beklerinin katkıları geliyor. Sakat Saracchi, cezalı Mariano'nun dışında Linnes de kulübede olunca görev alan Şener ile Ömer Galatasaray'ın hücum uyumuna zarar verdi. Ömer Bayram sol bek oynayamaz.
Çünkü Ömer'in savunma konusunda pozisyon bilgisi zayıf ayrıca hücuma sık çıktı.

SERI HATALIYDI
G.SARAY ikinci 45'te de dağınık oyununa bir çözüm üretemedi. Beklerin hücuma gereken desteği vermemesi Feghouli emre ikilisini de olumsuz etkiledi. Bifouma gücü ve çabukluğu ile Galatasaray savunmasını fazlasıyla yıprattı. Özellikle Seri'nin yaptığı pas hatları kulübeyi bile çıldırttı. Muslera kalesinde yine çok dikkatliydi.
Marcao ilk kez eleştirilmeyecek bir oyun ortaya koydu. Onyekuru'nun çabukluğu ve hareketliliği ile ön plana çıktı ama final noktalarında gücü yetmedi.

MAÇIN EN İYİSİ: MARCAO
Galatasaray'ın en iyisiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÖKHAN
Töre takımını yakacaktı.
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