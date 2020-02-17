Zirve takibi
Çünkü Ömer'in savunma konusunda pozisyon bilgisi zayıf ayrıca hücuma sık çıktı.
SERI HATALIYDI
G.SARAY ikinci 45'te de dağınık oyununa bir çözüm üretemedi. Beklerin hücuma gereken desteği vermemesi Feghouli emre ikilisini de olumsuz etkiledi. Bifouma gücü ve çabukluğu ile Galatasaray savunmasını fazlasıyla yıprattı. Özellikle Seri'nin yaptığı pas hatları kulübeyi bile çıldırttı. Muslera kalesinde yine çok dikkatliydi.
Marcao ilk kez eleştirilmeyecek bir oyun ortaya koydu. Onyekuru'nun çabukluğu ve hareketliliği ile ön plana çıktı ama final noktalarında gücü yetmedi.
MAÇIN EN İYİSİ: MARCAO
Galatasaray'ın en iyisiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÖKHAN
Töre takımını yakacaktı.
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