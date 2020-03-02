Aslan artık daha hızlı
İdlib'deki hain saldırıda yüreklerimiz dağlandı.
Vatanımız ve bayrağımız can veren tüm şehitlerimize Allah rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar, kederli ailelere de başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Fatih Terim'in oluşturduğu kadro istikrarı ile kanatlardan hızlı hücum etme anlayışı buluşunca Galatasaray keyif veren bir ve kazanan bir takıma haline geldi. Seri'nin oyun aklı olarak yönettiği Galatasaray'da tüm oyuncular kaliteli pas atmaya özen gösteriyorlar.
SET OYUNU KALMADI
En önemlisi sezonun ilk bölümünde göremediğimiz hızlı kanat hücumlarını Galatasaray Mariano, Sarrahci, Feghouli, Onyekuru dörtlüsüyle mükemmel uyguluyor. Mariano'nun forma girmesi Galatasaray'a pozisyonlar getiriyor.
Bu hızlı oyunda önce Mariano, sonra da Feghouli'nin paslarında 2 gol atan Falcao diri olduğu sürece çok daha pozisyon üretir. Dikkat ettiğim, Galatasaray artık set oyunu oynamıyor, doğrudan hızlı hücuma gitmeyi planlıyor. Onyekuru gibi bir silaha sahip olmak Galatasaray'ı rakip sahaya hızlı ve çabuk taşıyor. Terim'in yeni planıyla Galatasaray savunma ve hücum anlayışında fabrika ayarlarına geri döndü. 8'de 8 yapmak Galatasaraylı oyuncularda bir kazanma özgüveni yarattı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Onyekuru’nun zaferi 24 Şubat 2020, Pazartesi KADIKÖYE'DE 21 yıl sonra Fenerbahçe yenilgisini görmek başkan Ali Koç'a nasip oldu. Ben ilk kez Kadıköy'de Galatasaray'ın...
- Zirve takibi 17 Şubat 2020, Pazartesi YENİ Malatyaspor'un önde yaptığı baskı ile agresif oyun anlayışı yüzünden Galatasaray coşkulu oyununu sahaya yansıtamadı....
- Emre varsa sorun yok 10 Şubat 2020, Pazartesi ZİRVEDE yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı. Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında...
- Coşku ve rehavet 03 Şubat 2020, Pazartesi ZİRVE yarışını sürdürme adına Kayserispor'u yenmek Galatasaraylı oyuncular için çok zor olmadı. Çünkü Kayserispor,...
- Cimbom keyif veriyor 27 Ocak 2020, Pazartesi G.SARAY için Emre Akbaba'nın dönüşü Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanmak gibi oldu. 'Bir daha sahalara...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.