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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 10 Şubat 2020, Pazartesi

Emre varsa sorun yok

ZİRVEDE yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı.
Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında yeni oyunculardan kurulu Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle bitirdi.
Fatih Hoca'nın sezonun ikinci yarısında oluşturduğu kadro istikrarı oyunun ve topun hep hakimiydi. Terim'in takımlarında oyuncular kanatları hep iyi kullanırlar. İlk yarı hücum konusunda "kısır" bir Galatasaray vardı. Linnes'in geriye dönüşü kulübeyi güçlendirdi.
Mariano'nun kendi ayarlarına geri dönmesi, Feghouli'nin aklı ile yüksek tekniğine Emre Akbaba'nın hırsı ve çabukluğu da eklenince Galatasaray sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladı.

ADEM GÖREVİNİ YAPTI
Emre Akbaba'nın varlığı resmen G.Saray'ın çehresini değiştirdi. İki golün hazırlanışına emek veren Emre Akbaba'nın hücum bölgesindeki etkinliği Galatasaray'ın fazla pozisyon üretmesini sağladı.
Galatasaraylı oyuncular bu kez Kasımpaşa'nın gücünü test etmeyi bırakıp ciddi oynadılar.
Falcao'nun yokluğunda forma şansı bulan Adem pas hataları yapmasına rağmen çalışkanlığıyla öne çıktı ve iki gole imza attı. Terim'in maç eksiği olan Onyekuru'yu oyuna alması da doğru bir karardı.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Emre varsa sorun yok
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