Cimbom keyif veriyor
Emre Akbaba'nın, Saracchi'nin, Ömer Bayram'ın ve Falcao'nun ortaklaşması sonucu atılan goller, önemli bir üç puan getirdi.
RAKİBİ BOZDULAR
SERI ve Lemina'nın orta sahada oyun organizasyonu üstlendiği Galatasaray, topa hakim olurken rakibe önde baskı yaptı ama galibiyette kanatların kullanılması özellikle Saracchi ile Ömer'in yaptığı bindirmeler, Konya savunmasının tüm dengesini bozdu. Ancak Falcao'nun ve Saracchi'nin adale sakatlıkları sıkıntı yaratabilir.
Galatasaraylı futbolcularda yardımlaşma ve kazanma duygusu, sezonun ilk yarısına oranla zihinsel bir devrime dönüşmüş.
Yani istekli, coşkulu,keyif veren bir Galatasaray izliyoruz.
MAÇIN EN İYİSİ: EMRE
Dönüşü ile takımın çehresi değişti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: JEVTOVIC
Konyalı oyuncu kötü günündeydi.
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