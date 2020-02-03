Coşku ve rehavet
Çünkü Kayserispor, tam bir toplama takım görüntüsündeydi.
Uyumları, dirençleri yoktu.
Galatasaraylı oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleye, baskıya ve coşkuya Kayserispor, seyirci kaldı. Ancak skor 2-0 geldikten sonra Galatasaraylı oyuncuların, 'Bu Kayseri bize rakip olamaz.
Çok rahat yeneriz' rehavetine kapılmaları büyük hataydı.
Terim devre arası ciddiyetsizlik konusunda oyuncularının kulağını çekmiş olacak ki Galatasaray'ın takım olarak 'rakip zayıf' algısından uzaklaşıp 'futbol ciddi iştir' anlayışına dönmeleri seyircilerin keyifli bir futbol izlemelerini sağladı.
KEYİF ALIYORLAR...
FEGHOULI, Emre Akbaba, Mariano, Ömer Bayram gibi oyuncuların coşkuları Galatasaray'a fazlasıyla pozisyon üstünlüğü sağladı.
Feghouli'nin form tuttuğunu, geçen sene şampiyonluktaki katkısına benzer bir yükselişe geçtiğini gördük. Galatasaraylı oyuncuların tempoyu hep yüksek tutmaları, oyundan keyif aldıklarını gösteriyor. Ancak bazen oyunu tutmak da gerekir.
Hızlı hücum yaparken, dikkat dağılabiliyor. Kayseri'nin attığı gol, defansif bir zaafiyetti.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cimbom keyif veriyor 27 Ocak 2020, Pazartesi G.SARAY için Emre Akbaba'nın dönüşü Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kazanmak gibi oldu. 'Bir daha sahalara...
- En iyi transfer Emre Akbaba 20 Ocak 2020, Pazartesi TABELA üzerinden maçı okursak Galatasaray, Denizlispor gibi kompakt futbol oynayan bir takımı zorlansa da yendi....
- Birlikte savaştılar 29 Aralık 2019, Pazar G.SARAY'I ilk kez bu kadar birbirine yardım ederek oynarken gördüm. Muslera'dan tutun da Falcao'ya kadar bütün...
- Taylan 11’de olmalıydı 22 Aralık 2019, Pazar FATİH Terim Tuzlaspor maçının en çok koşanı, en fazla mücadele edeni, en çok top kapanı Taylan'ı ilk 11'de düşünmeyince...
- Kabus sona erdi! 12 Aralık 2019, Perşembe G.SARAY için Devler Ligi kabusu nihayet bitti. Sezon başında yapılan yabancı oyuncu ağırlıklı kadro mühendisliği...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.