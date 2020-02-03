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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 03 Şubat 2020, Pazartesi

Coşku ve rehavet

ZİRVE yarışını sürdürme adına Kayserispor'u yenmek Galatasaraylı oyuncular için çok zor olmadı.
Çünkü Kayserispor, tam bir toplama takım görüntüsündeydi.
Uyumları, dirençleri yoktu.
Galatasaraylı oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleye, baskıya ve coşkuya Kayserispor, seyirci kaldı. Ancak skor 2-0 geldikten sonra Galatasaraylı oyuncuların, 'Bu Kayseri bize rakip olamaz.
Çok rahat yeneriz' rehavetine kapılmaları büyük hataydı.
Terim devre arası ciddiyetsizlik konusunda oyuncularının kulağını çekmiş olacak ki Galatasaray'ın takım olarak 'rakip zayıf' algısından uzaklaşıp 'futbol ciddi iştir' anlayışına dönmeleri seyircilerin keyifli bir futbol izlemelerini sağladı.

KEYİF ALIYORLAR...
FEGHOULI, Emre Akbaba, Mariano, Ömer Bayram gibi oyuncuların coşkuları Galatasaray'a fazlasıyla pozisyon üstünlüğü sağladı.
Feghouli'nin form tuttuğunu, geçen sene şampiyonluktaki katkısına benzer bir yükselişe geçtiğini gördük. Galatasaraylı oyuncuların tempoyu hep yüksek tutmaları, oyundan keyif aldıklarını gösteriyor. Ancak bazen oyunu tutmak da gerekir.
Hızlı hücum yaparken, dikkat dağılabiliyor. Kayseri'nin attığı gol, defansif bir zaafiyetti.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Coşku ve rehavet
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