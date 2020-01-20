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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 20 Ocak 2020, Pazartesi

En iyi transfer Emre Akbaba

TABELA üzerinden maçı okursak Galatasaray, Denizlispor gibi kompakt futbol oynayan bir takımı zorlansa da yendi. Oyun olarak baktığımızda ilk yarıda tempolu, mücadele gücü yüksek, hücuma kanatlardan etkili çıkan, disiplinli ve yardımlaşması üst düzey bir Galatasaray izledim. İkinci yarı G.Saraylı oyuncuların fiziksel sıkıntı yaşadığı dakikalarda Denizli'ninoyuna ağırlık koyduğunu gördük. Donk savunmada başarılı oynuyla G.Saray'ın en iyisiydi.

FALCAO İSTEKLİYDİ
Emre Akbaba, G.Saray'ın en güçlü transferi olacak. Rize'de attığı kaliteli golün farklı versiyonunu Denizli'ye atarak gösterdi.
Falcao istekli, çalışkandı.
Mükemmel bir gol attı ama ilk yarıda atması gereken golleri kaçırdı. Falcao'nun ceza sahanın içerisinde daha fazla topla buluşması, yorgunluk yaşamaması adına orta alana çok fazla gelmemesi gerekiyor.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN En iyi transfer Emre Akbaba
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