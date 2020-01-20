En iyi transfer Emre Akbaba
FALCAO İSTEKLİYDİ
Emre Akbaba, G.Saray'ın en güçlü transferi olacak. Rize'de attığı kaliteli golün farklı versiyonunu Denizli'ye atarak gösterdi.
Falcao istekli, çalışkandı.
Mükemmel bir gol attı ama ilk yarıda atması gereken golleri kaçırdı. Falcao'nun ceza sahanın içerisinde daha fazla topla buluşması, yorgunluk yaşamaması adına orta alana çok fazla gelmemesi gerekiyor.
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