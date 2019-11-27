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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 27 Kasım 2019, Çarşamba

Mucizelere kaldı!

FATİH Terim'in 'Kalan sağlar bizimdir' diye sahaya sürdüğü Galatasaray kadrosu, atletik yapıda oyunculardan kurulu, hızlı kanat hücumları yapabilen Brugge'a karşı fedakarca bir mücadele ortaya koydu. Başta Adem Büyük olmak üzere tüm oyuncular fiziksel güçlerini sonuna kadar kullandı. Galatasaray'ın arzulu, baskılı oyunu 11. dakikada meyvasını verdi. Adem haftanın gollerine girecek bir vuruş yaptı.

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Lemina orta sahada Galatasaray'ın akıl yönünü yönetti.
Seri basit oynadı. Adem sırtı dönük tüm pozisyonlarda topu rakiplerinden çaldı. Fatih Terim de ilk kez bir maçı hiç oturmadan, vücut diliyle tüm oyuncularını yönetti. Ama bu sene Galatasaray takımının maçın bitimlerine doğru hatta uzatmalarda kaybettiği puanların ruhu yine sahneye çıktı.
Diatta Galatasaray'ın Avrupa umutlarını mucizelere bıraktı.

MAÇIN EN İYİSİ: ADEM
Şık bir gol attı. Son ana kadar savaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE MOR
Oyuna girmesi G.Saray'ı olumsuz etkiledi.
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