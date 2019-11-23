Mücadele yetmiyor
Hücum konusunda da Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi.
Ancak final noktalarında Galasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadı.
HATAYI AFFETMEDİLER
İkinci yarıda da golü arayan, mücadelesi ile ön plana çıkan taraf Galatasaray'dı.
Ancak Başakşehir, Galatasaray'ın zaafını sürekli kolladı.
Sahanın en iyisi Lemina'nın kaptırdığı topu Başakşehir, Gulbrandsen ile gole çevirdi ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini de bitirdi.
MAÇIN EN İYİSİ: LEMINA
Harika oynadı. Top kaybı ise pahalıya patladı
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Hücumda etkisiz bir oyun ortaya koydu.
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