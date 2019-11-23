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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 23 Kasım 2019, Cumartesi

Mücadele yetmiyor

GALATASARAY'IN her maça sakatlıklar ve cezalılar yüzünden farklı oyuncularla çıkması saha içi uyumuna olumsuz yansıyor. Terim'in kalite ile mücadeleyi birlikte yapacakları oyunculara ihtiyacı var. Kaleci Mert'ten başlayan topu akıllı pasa çevirme alışkanlığı olan Başakşehir'a karşı önemli oyuncuları olmayan Galatasaray "kontrollü oyun" anlayışı içinde mücadele anlamında başarılıydı.
Hücum konusunda da Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi.
Ancak final noktalarında Galasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadı.

HATAYI AFFETMEDİLER
İkinci yarıda da golü arayan, mücadelesi ile ön plana çıkan taraf Galatasaray'dı.
Ancak Başakşehir, Galatasaray'ın zaafını sürekli kolladı.
Sahanın en iyisi Lemina'nın kaptırdığı topu Başakşehir, Gulbrandsen ile gole çevirdi ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini de bitirdi.

MAÇIN EN İYİSİ: LEMINA
Harika oynadı. Top kaybı ise pahalıya patladı

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BABEL
Hücumda etkisiz bir oyun ortaya koydu.
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Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Mücadele yetmiyor
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