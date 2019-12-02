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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 02 Aralık 2019, Pazartesi

Ruh geri döndü

FATİH Terim maçtan önce "Ya kaybedip rakibi güçlendireceğiz, ya da gelecek adına kendimizi bulacağız. Çünkü biz kalan 5 haftayı kazanmayı hedefliyoruz" dedi. Galatasaray'ın sezon başından beri büyük maçları kazanamama gibi bir defosu vardı. Sosalı, Sörlothlu Trabzonspor maçın favorisi idi. İlk 45 dakikada iki takım da kontrollü oyunu tercih edince keyifsiz ve pozisyonsuz bir maç izledik.
Sörloth'un golünden sonra Galatasaray oyun anlamında iyi oynamak için mücadele etti.

TERİM RİSKLERİ ALDI
Trabzonspor'un gol sonrası panikle geriye yaslanması Galatasaray'ın baskı kurmasına neden oldu. Nagatomo sonuca isyan eden Galatasaraylı oyuncuların meşalesi oldu ve attığı mükemmel golle takımını zirve yarışında tuttu. Fatih Terim maçı çevirmek adına Donk'u bile ileri yolladı.
Bu beraberlik Galatasaray'a ciddi bir moral olacaktır. Çünkü Trabzon'da kaybedilecek üç puan tüm camiayı demorolize edeceği gibi taraftarı da küstürecekti.

MAÇIN EN İYİSİ: NAGATOMO
Attığı gol takımını yarışta tuttu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Ciddiyetten uzak bir görüntü çizdi.
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