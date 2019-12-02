Ruh geri döndü
Sörloth'un golünden sonra Galatasaray oyun anlamında iyi oynamak için mücadele etti.
TERİM RİSKLERİ ALDI
Trabzonspor'un gol sonrası panikle geriye yaslanması Galatasaray'ın baskı kurmasına neden oldu. Nagatomo sonuca isyan eden Galatasaraylı oyuncuların meşalesi oldu ve attığı mükemmel golle takımını zirve yarışında tuttu. Fatih Terim maçı çevirmek adına Donk'u bile ileri yolladı.
Bu beraberlik Galatasaray'a ciddi bir moral olacaktır. Çünkü Trabzon'da kaybedilecek üç puan tüm camiayı demorolize edeceği gibi taraftarı da küstürecekti.
MAÇIN EN İYİSİ: NAGATOMO
Attığı gol takımını yarışta tuttu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Ciddiyetten uzak bir görüntü çizdi.
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