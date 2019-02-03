Bu oyuna 1 puan iyi
MUSLERA'YA YAKIŞMADI
Alanya'nın golü baskette son saniyedeki üçlüklere benziyor. Muslera'nın bu vuruşta avlanması kalitesine yakışmadı.
İkinci yarıya Feghouli'nin golüyle başlamak G.Saray'a ciddi bir moral oldu. Oyun tam Galatasaray baskısına dönüşürken rakip sahada istasyon olacak Mitroglou'yu Sinan ile değiştirmek doğru tercih değildi. Madem Sinan oynayacaktı Mitroglou oyuna sonradan girseydi. Galatasaray'ın bu kadar çok baskı yediği maçta 1 puan almasını ve hatta yenilmemesini bir şans olarak görüyorum. Ligde artık kalan her hafta Galatasaray için final niteliğinde.
MAÇIN EN iYİSi EFECAN
Sahada basmadık yer bırakmadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ NDIAYE
Orta alanta basit pas hataları yaptı.
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