Bugünkü
Takvim
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 03 Şubat 2019, Pazar

Bu oyuna 1 puan iyi

GALATASARAY'I bu sezon Avrupa maçları dahil ilk yarısını mahkum oynadığı bir maç görmedim. Sahadaki mücadele yabancılar karmasının düellosuydu. Galatasaray 11, Alanya 8 yabancı ile oynadı. Belhanda yeterli sorumluluk almayıp kaçak oynayınca G.Saray ilk 45'te rakip kaleye gidemedi. Pozisyon bile üretemedi. Alanya, sert oyunuyla G.Saraylı oyunculara alan savunması yaparak hızlı hücum şansı vermediği gibi art arda pas yapmasını da engelledi.

MUSLERA'YA YAKIŞMADI
Alanya'nın golü baskette son saniyedeki üçlüklere benziyor. Muslera'nın bu vuruşta avlanması kalitesine yakışmadı.
İkinci yarıya Feghouli'nin golüyle başlamak G.Saray'a ciddi bir moral oldu. Oyun tam Galatasaray baskısına dönüşürken rakip sahada istasyon olacak Mitroglou'yu Sinan ile değiştirmek doğru tercih değildi. Madem Sinan oynayacaktı Mitroglou oyuna sonradan girseydi. Galatasaray'ın bu kadar çok baskı yediği maçta 1 puan almasını ve hatta yenilmemesini bir şans olarak görüyorum. Ligde artık kalan her hafta Galatasaray için final niteliğinde.

MAÇIN EN iYİSi EFECAN
Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ NDIAYE
Orta alanta basit pas hataları yaptı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Bu oyuna 1 puan iyi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ