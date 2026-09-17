Beşiktaş - Marsilya maçı sonrası Fransızlardan sert yorumlar
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup etmesi Fransa'da geniş yankı buldu. Fransız basını siyah-beyazlıların özellikle ikinci yarıdaki üstünlüğüne dikkat çekerken Marsilya için sert ifadeler kullandı. So Foot "aşağılandı" manşetini atarken Eurosport, Fransız ekibinin ikinci yarıda çöktüğünü yazdı. İşte Beşiktaş'ın farklı galibiyetinin Fransa'daki yankıları...
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Olimpik Marsilya, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle Fransız temsilcisini 4-1 mağlup etti.
İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmada ikinci devreye damga vuran Beşiktaş, 56. dakikada Cerny ve 59. dakikada Murillo ile üç dakika içerisinde iki gol buldu. Poku'nun 81. dakikadaki golü ise skoru belirledi.
Beşiktaş'ın aldığı farklı galibiyet Fransa'da gündemin önemli başlıklarından biri olurken çok sayıda gazete ve spor sitesi Marsilya'nın İstanbul'daki performansını sert ifadelerle değerlendirdi.
RMC SPORT: "BU KADAR ZAYIF BİR MARSİLYA GÖRDÜM MÜ BİLMİYORUM"
RMC Sport'ta maçın ardından en dikkat çekici yorumlardan biri Daniel Riolo'dan geldi. Fransız yorumcu, Marsilya'nın ortaya koyduğu futbolu sert şekilde eleştirirken, "Daha önce bu kadar zayıf bir Marsilya gördüm mü bilmiyorum" değerlendirmesini yaptı.
RMC Sport'un maç yayınında da Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdiğine ve Marsilya'nın siyah-beyazlıların temposuna karşılık veremediğine dikkat çekildi.
LE PARISIEN: "MARSİLYA İKİNCİ YARIDA ÇÖKTÜ"
Le Parisien, karşılaşmayı "Marsilya ikinci yarıda çöktü" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazete, Fransız ekibinin yalnızca ilk yarının son bölümünde oyunu kontrol edebildiğini, Beşiktaş'ın ise ikinci devrede rakibine üstünlüğünü kabul ettirdiğini yazdı.
Haberde Beşiktaş için "çok güçlü" değerlendirmesi yapılırken Cerny ve eski Marsilyalı Amir Murillo'nun peş peşe gelen gollerinin karşılaşmayı kopardığına dikkat çekildi. Fransız ekibinin maçın ilerleyen bölümünde fiziksel olarak da oyundan düştüğü vurgulandı.
LE FIGARO: PSG MAÇI ÖNCESİ AĞIR DARBE
Le Figaro, Beşiktaş'ın galibiyetini "Klasik öncesinde Marsilya, Beşiktaş karşısında ağır yenilgi aldı" başlığıyla öne çıkardı.
Fransız gazetesi, Marsilya'nın PSG ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde İstanbul'dan farklı mağlubiyetle ayrılmasının takımdaki sıkıntıları daha da artırdığına dikkat çekti. Le Figaro'nun maç sonundaki vurgusu, Marsilya'nın İstanbul'da özellikle ikinci yarıda Beşiktaş karşısında dağılması oldu.
L'EQUIPE: DÖRDÜNCÜ YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Marsilya'nın Beşiktaş karşısında aldığı sonucu üst üste gelen dördüncü mağlubiyet üzerinden gördü.
L'Equipe, ilk yarıda umut veren bir görüntü ortaya koyan Fransız ekibinin soyunma odasından dönüşte oyundan koptuğunu ve Beşiktaş karşısında ağır şekilde cezalandırıldığını yazdı.
EUROSPORT: "MARSİLYA İKİNCİ YARIDA ÇÖKTÜ"
Eurosport Fransa da ikinci 45 dakikaya dikkat çekti. "Marsilya ikinci yarıda çöktü ve Beşiktaş'a ağır şekilde yenildi" başlığı kullanılan haberde, Fransız temsilcisinin Avrupa Ligi macerasına kötü başladığı kaydedildi.
Eurosport, karşılaşmanın ilk bölümünde Beşiktaş'ın tribün desteğiyle Marsilya'yı baskı altına aldığını ve İlhan Fakılı'nın golünün organize bir Beşiktaş hücumuyla geldiğini yazdı. Marsilya'nın beraberliği bulmasına rağmen ikinci yarıda oyunun tamamen değiştiği, Cerny'nin golünün ardından Fransız ekibinin karşılık veremediği vurgulandı.
SO FOOT: "BEŞİKTAŞ MARSİLYA'YI AŞAĞILADI"
Fransız futbolunun önemli yayınlarından So Foot ise çok daha çarpıcı bir ifade kullandı. Site, maç haberinin başlığında doğrudan "Marsilya, Beşiktaş tarafından aşağılandı" ifadesine yer verdi.
So Foot, Beşiktaş'ı ilk dakikalarda "aç ve daha iyi organize olmuş" bir takım olarak tanımladı. İkinci yarıyı Marsilya adına "her açıdan felaket" olarak değerlendiren Fransız sitesi, Cerny'nin golüyle Tüpraş Stadyumu'nun adeta patladığını, Murillo'nun golünün ardından ise Fransız ekibinin fiziksel olarak da tamamen tükendiğini yazdı.
20 MINUTES: "TÜRKİYE'DE ÜSTÜN OYUNLA YENİLDİ"
20 Minutes, maç sonrasında başlığını "Türkiye'de üstün oyunla mağlup edilen Marsilya..." şeklinde güncelledi.
Fransız sitesi, Marsilya'nın yaklaşık 50 dakika boyunca karşılaşmanın içinde kaldığını ancak ardından Beşiktaş'ın üstünlüğüne engel olamadığını yazdı. Cerny ve Murillo'nun üç dakika içinde gelen golleri için maçın kırılma noktası değerlendirmesi yapılırken Poku'nun dördüncü golünün Marsilya'yı tamamen bitirdiği vurgulandı.
Haberde ikinci yarının bir bölümünde Marsilya'nın hiç şut atamaması da Fransız ekibinin hücumdaki çaresizliğinin göstergelerinden biri olarak kullanıldı.
FOOT MERCATO: GECENİN ADAMI OLAITAN
Foot Mercato ise Beşiktaş'ın galibiyetinde Junior Olaitan'a ayrı bir parantez açtı.
Fransız sitesi, Olaitan'ı 7,5 puanla maçın oyuncusu seçti. Beşiktaşlı futbolcunun orta sahadaki fiziksel üstünlüğü, rakip hatları geçme becerisi ve iki gole yaptığı katkı öne çıkarıldı.
Emirhan Topçu'ya da 7 puan veren Foot Mercato, milli futbolcuyu Beşiktaş savunmasının patronu olarak değerlendirdi. Haberde Topçu'nun 10 ikili mücadelenin tamamını kazanması ve 12 top kazanması özellikle öne çıkarıldı.
SPORTS.FR: "MARSİLYA'YA YENİ BİR DARBE"
Sports.fr, 4-1'lik sonucu "Marsilya'ya yeni bir darbe" başlığıyla verdi.
Fransız sitesi, skorun farklı olmasına rağmen sonucun Marsilya'nın mevcut eksikleri düşünüldüğünde mantıksız olmadığını yazdı. İlk yarıda maça tutunan Fransız temsilcisinin ikinci devrenin başında yalnızca üç dakika içerisinde Cerny ve Murillo'nun golleriyle dağıldığına dikkat çekildi.
Poku'nun golü ise Marsilya açısından acı veren gecenin son noktası olarak değerlendirildi.
FOOT01: "MARSİLYA BEŞİKTAŞ'TA TAMAMEN BATTI"
Foot01'in kullandığı ifade de oldukça sertti. Fransız sitesi karşılaşmayı "Marsilya Beşiktaş'ta tamamen battı" başlığıyla okuyucularına sundu.
Haberde Marsilya'nın maçın başında Beşiktaş'ın baskısı karşısında zorlandığı, ikinci yarıda Cerny ve Murillo'nun gollerinin ardından ise ayakta kalamadığı yazıldı. Fransız ekibinin 3-1'den sonra reaksiyon gösteremediğine ve Poku'nun golüyle farkın üçe çıktığına dikkat çekildi.
MADEINFOOT: "MARSİLYA AŞAĞILANDI"
MadeInFoot da Beşiktaş'ın farklı galibiyetinin ardından sert bir manşet kullandı. Fransız sitesi, "Marsilya aşağılandı, PSG maçı öncesinde ciddi şekilde endişelendiriyor" ifadelerini öne çıkardı.
Marsilya'nın İstanbul'daki 4-1'lik yenilgisi, Fransız ekibinin PSG karşılaşması öncesindeki kötü gidişatının yeni halkası olarak değerlendirildi.
FRANCEINFO: "MARSİLYA BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKTÜ"
Franceinfo da sonucu "Marsilya, Avrupa Ligi'ne başlarken Beşiktaş'ta çöktü" başlığıyla duyurdu.
Haberde Bruno Genesio'nun takımının İstanbul'da üst üste dördüncü yenilgisini aldığına dikkat çekildi. Beşiktaş'ın galibiyetiyle Marsilya'nın hem Avrupa Ligi'ne puansız başladığı hem de kötü sonuç serisinin devam ettiği vurgulandı.
MAXIFOOT: BEŞİKTAŞ'IN BASKISI VE HAKİMİYETİ
Maxifoot ise maçın başlangıcından itibaren Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosfere ve Beşiktaş'ın oyununa dikkat çekti.
Fransız sitesi, Marsilya'nın ilk dakikalarda Beşiktaş'ın presi ve oyun hakimiyeti karşısında zorlandığını yazdı. İlhan Fakılı'nın golünün Junior Olaitan ile yapılan başarılı organizasyonun ardından geldiği vurgulandı.
İkinci yarıda Cerny ile Murillo'nun üç dakika arayla attığı gollerin Marsilya'yı sarstığı, Poku'nun 81. dakikadaki golünün ise Beşiktaş'ın üstünlüğünü skora taşıdığı kaydedildi.
FRANSA'DA ORTAK NOKTA: BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA EZDİ GEÇTİ
Fransız basınında farklı ifadeler kullanılsa da maçla ilgili değerlendirmelerin büyük bölümünde aynı noktalar öne çıktı. Beşiktaş'ın yüksek tempolu başlangıcı, ikinci yarıdaki fiziksel üstünlüğü, Cerny ve Murillo ile üç dakikada bulduğu goller ve Marsilya'nın bu bölümden sonra karşılık verememesi Fransız basınının ortak vurgusu oldu.
Siyah-beyazlıların 4-1'lik zaferi Fransa'da yalnızca bir Avrupa Ligi mağlubiyeti olarak değil, Marsilya'nın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemin en ağır sonuçlarından biri olarak değerlendirildi. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne farklı galibiyetle başlayarak Fransız basınında gecenin en çok konuşulan takımlarından biri oldu.