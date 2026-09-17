Beşiktaş - Marsilya maçı sonrası Fransızlardan sert yorumlar

LE FIGARO: PSG MAÇI ÖNCESİ AĞIR DARBE Le Figaro, Beşiktaş'ın galibiyetini "Klasik öncesinde Marsilya, Beşiktaş karşısında ağır yenilgi aldı" başlığıyla öne çıkardı. Fransız gazetesi, Marsilya'nın PSG ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde İstanbul'dan farklı mağlubiyetle ayrılmasının takımdaki sıkıntıları daha da artırdığına dikkat çekti. Le Figaro'nun maç sonundaki vurgusu, Marsilya'nın İstanbul'da özellikle ikinci yarıda Beşiktaş karşısında dağılması oldu.

L'EQUIPE: DÖRDÜNCÜ YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A KARŞI Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Marsilya'nın Beşiktaş karşısında aldığı sonucu üst üste gelen dördüncü mağlubiyet üzerinden gördü. L'Equipe, ilk yarıda umut veren bir görüntü ortaya koyan Fransız ekibinin soyunma odasından dönüşte oyundan koptuğunu ve Beşiktaş karşısında ağır şekilde cezalandırıldığını yazdı.

EUROSPORT: "MARSİLYA İKİNCİ YARIDA ÇÖKTÜ" Eurosport Fransa da ikinci 45 dakikaya dikkat çekti. "Marsilya ikinci yarıda çöktü ve Beşiktaş'a ağır şekilde yenildi" başlığı kullanılan haberde, Fransız temsilcisinin Avrupa Ligi macerasına kötü başladığı kaydedildi. Eurosport, karşılaşmanın ilk bölümünde Beşiktaş'ın tribün desteğiyle Marsilya'yı baskı altına aldığını ve İlhan Fakılı'nın golünün organize bir Beşiktaş hücumuyla geldiğini yazdı. Marsilya'nın beraberliği bulmasına rağmen ikinci yarıda oyunun tamamen değiştiği, Cerny'nin golünün ardından Fransız ekibinin karşılık veremediği vurgulandı.

SO FOOT: "BEŞİKTAŞ MARSİLYA'YI AŞAĞILADI" Fransız futbolunun önemli yayınlarından So Foot ise çok daha çarpıcı bir ifade kullandı. Site, maç haberinin başlığında doğrudan "Marsilya, Beşiktaş tarafından aşağılandı" ifadesine yer verdi. So Foot, Beşiktaş'ı ilk dakikalarda "aç ve daha iyi organize olmuş" bir takım olarak tanımladı. İkinci yarıyı Marsilya adına "her açıdan felaket" olarak değerlendiren Fransız sitesi, Cerny'nin golüyle Tüpraş Stadyumu'nun adeta patladığını, Murillo'nun golünün ardından ise Fransız ekibinin fiziksel olarak da tamamen tükendiğini yazdı.