Resmî Gazete'de yayımlandı: Emniyet teşkilatında kapsamlı görev değişimi!
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararlara göre Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ve il müdürlüklerinde dev rotasyona gidildi; TÜİK, TUA, Kenya Büyükelçiliği ve Tarım Bakanlığı'nda kritik atamalar gerçekleşti. Kararnamenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tebrik mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet teşkilatı başta olmak üzere büyükelçilik, TÜİK, TUA ve bakanlıklarda kapsamlı bir görev değişimi gerçekleşti. Emniyette onlarca ilin müdürü değişirken, bürokrasinin kritik noktalarına yeni isimler getirildi.
18 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan 2026/314 – 319 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda kamuda çok sayıda üst düzey görev değişimi gerçekleştirildi.
BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI
Kararnamenin yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir tebrik ve teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum.
Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İLLERDE BÜYÜK ROTASYON
Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. İşte o liste...
KENYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın, Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.
TÜİK'TE GÖREV DEĞİŞİMİ
Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken, yerine Cihat Erce İşbaşar getirildi.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ atandı.
TÜRKİYE UZAY AJANSI (TUA)
TUA Başkan Yardımcılığı görevine Fatih Dulkan getirildi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınarak yerine Hikmet Güneş atandı. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin getirilirken, boşalan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koltuğuna Kahraman Akdoğan atandı.