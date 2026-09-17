Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet teşkilatı başta olmak üzere büyükelçilik, TÜİK, TUA ve bakanlıklarda kapsamlı bir görev değişimi gerçekleşti. Emniyette onlarca ilin müdürü değişirken, bürokrasinin kritik noktalarına yeni isimler getirildi.

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN TEBRİK MESAJI

Kararnamenin yayımlanmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından bir tebrik ve teşekkür mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle hazırlanan Emniyet Müdürleri Kararnamemiz, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize başarılar diliyorum.

Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE İLLERDE BÜYÜK ROTASYON

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. İşte o liste...