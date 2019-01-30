Yeni bir yıldız doğuyor
Yunus attığı 3 golün yanı sıra Muğdat'a yaptığı asistle onun da golle tanışmasını sağladı.
Galatasaray'ın Boluspor önündeki iki özelliği ön plana çıktı.
1- Takım savunmasına önem vererek maç boyu ciddiyeti elden bırakmayarak oynamak.
2- İtalyan kondisyoner Bartali'nin dokunuşlarıyla elde edilen fizik gücün maç boyu sahaya yansıması.
MUĞDAT ÇOK ÇALIŞTI
Boluspor'u da kutluyorum.
Skor 4-0'a geldiğinde bile asla teslimiyetçi bir ruha bürünmediler. Galatasaray kalesinde gol pozisyonu üretmek için müthiş bir çaba harcadılar.
Yunus'un attığı mükemmel kafa golüne kadar oyunun ve topun hakimi Boluspor'du.
Eğer Galatasaray'da sadece Yunus ön plana çıkmadı.
Pas hataları yapmasına rağmen Muğdat çalışkanlığı ve mücadeleci ruhuyla 90 dakika sahada basmadık yer bırakmadı.
Galatasaray kupada tur atlayarak moral depoladı.
MAÇIN EN İYİSİ: YUNUS
Sahada futbol adeta resitali sundu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GÖKHAN
Bolu'nun kalecisi güven vermedi.
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