Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in disiplinine vurgu yapan usta oyuncu, yıllar önce Filmstudio'ya verdiği röportajda ifadeleri kullanmıştı:

"Çok disiplinli, çok iyi huylu ve çok yetenekli çocuklar. Kıvanç için 'Oyunculuğunu geliştirdi' diyorlar. Zaten o zaman da çok yetenekli bir çocuktu. Kıvanç hiçbir zaman hırslı değildi; azimli ve olumlu bir çocuktu. Beren de çok entelektüel bir kız. Onların oralarda olup bir şeyleri sürdürebilmeleri boşuna değil."