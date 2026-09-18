Beren ve Kıvanç’tan sonra onu işaret etmişti! Gülsen Tuncer'in acı kaybı sonrası arşivden çıkan Kenan İmirzalıoğlu itirafı
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Arsen Hala" karakteriyle milyonların hafızasına kazınan tiyatro ve sinemanın usta ismi Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir beyin kanseriyle mücadele eden usta sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, acı haberin ardından arşivler yeniden açıldı. Sanatçının geçmişte verdiği röportajda Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki değerlendirmeleri sosyal medyada gündem oldu.
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