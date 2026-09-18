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Beren ve Kıvanç’tan sonra onu işaret etmişti! Gülsen Tuncer'in acı kaybı sonrası arşivden çıkan Kenan İmirzalıoğlu itirafı

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Arsen Hala" karakteriyle milyonların hafızasına kazınan tiyatro ve sinemanın usta ismi Gülsen Tuncer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir beyin kanseriyle mücadele eden usta sanatçının vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, acı haberin ardından arşivler yeniden açıldı. Sanatçının geçmişte verdiği röportajda Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki değerlendirmeleri sosyal medyada gündem oldu.

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Usta Sanatçı Gülsen Tuncer’i Kaybettik

Türk sineması ve tiyatrosu, sahnenin hem önünde hem de arkasında devleşen en üretken kalemlerinden ve bedenlerinden birini kaybetti. Uzun süredir beyin kanseri tedavisi gören usta sanatçı Gülsen Tuncer, 17 Eylül 2026 tarihinde 81 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Gülsen Tuncer’in Ardından: Eserleri ve Röportajları Gündemde

Acı haberi alan sevenleri ve meslektaşları büyük bir üzüntü yaşarken, arama motorlarında usta sanatçının hayatı, geride bıraktığı unutulmaz eserler ve geçmişte verdiği ufuk açıcı röportajlar araştırılmaya başlandı.

Arsen Hanım’dan Aktivizme: Gülsen Tuncer’in Sanat Yolculuğu

Geniş kitleler onu her ne kadar Aşk-ı Memnu dizisinin asil "Arsen Hanım"ı (Arsen Hala) olarak bağrına bassa da o aslında tiyatro sahnesinden akademiye, yönetmen yardımcılığından aktivizme kadar sanata adanmış bir ömrün simgesiydi.

Gülsen Tuncer’den Aşk-ı Memnu Seti Anıları

Vefatının ardından arşivlerden çıkan bir söyleşisinde; Aşk-ı Memnu setini paylaştığı Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'a dair tespitleri ile Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki samimi itirafı, usta oyuncunun keskin gözlem gücünü ve sanata bakışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşk-ı Memnu’nun Yıldızları Gülsen Tuncer’in Değerlendirmesinde

AŞK-I MEMNU SETİNDEKİ YILDIZLAR: "ORALARDA OLMALARI BOŞUNA DEĞİL"

Tiyatro sahnelerinden kamera arkasına kadar sanatın her alanında derin tecrübelere sahip olan Gülsen Tuncer, Aşk-ı Memnu döneminde birlikte çalıştığı genç meslektaşlarını değerlendirirken takdirini gizlememişti.

Tuncer’in Disiplinli Yıldızları: Kıvanç ve Beren

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in disiplinine vurgu yapan usta oyuncu, yıllar önce Filmstudio'ya verdiği röportajda ifadeleri kullanmıştı:

"Çok disiplinli, çok iyi huylu ve çok yetenekli çocuklar. Kıvanç için 'Oyunculuğunu geliştirdi' diyorlar. Zaten o zaman da çok yetenekli bir çocuktu. Kıvanç hiçbir zaman hırslı değildi; azimli ve olumlu bir çocuktu. Beren de çok entelektüel bir kız. Onların oralarda olup bir şeyleri sürdürebilmeleri boşuna değil."

Kenan İmirzalıoğlu’na Övgü: Boşuna Olunmuyor

BEREN VE KIVANÇ'TAN SONRA ONU İŞARET ETMİŞTİ: "BOŞUNA KENAN İMİRZALIOĞLU OLUNMUYOR"

Röportajında Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşlarını övgüyle anan Tuncer, ekranın bir diğer sevilen ismi Kenan İmirzalıoğlu'na da ayrı bir parantez açmıştı.

Tuncer’in Kenan İmirzalıoğlu ile Çalışma Hayali

İmirzalıoğlu ile aynı projede yer almayı çok istediğini belirten usta sanatçı, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Kenan da çok alçak gönüllüymüş, ben onunla çalışmayı çok istiyorum. Yumuşak kalpli ve iyi bir çocuk... Boşuna Kenan İmirzalıoğlu olunmuyor."

Gülsen Tuncer: Sahnenin Her Alanında Bir Usta

KAMERA ARKASINDAN SAHNE ÖNÜNE UZANAN BİR YAŞAM

20 Ekim 1945 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, sanat eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Yıldız Kenter, Ayla Algan, Melih Cevdet Anday ve Beklan Algan gibi efsane isimlerin rehberliğinde şekillenen sanatçı; sadece oyunculukla yetinmedi.

37 Filmde Yönetmen Yardımcılığı Yapan Sanatçı

37 filmde yönetmen yardımcılığı görevini üstlenen Tuncer, şarkı sözü ve diyalog yazımı, çevre düzeni, yapım yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Gülsen Tuncer’in Eğitimci Kimliği: Binlerce Öğrenci Yetiştirdi

Kendi gibi ünlü yönetmen Engin Ayça ile evli olan sanatçı; tiyatro tarihinden drama derslerine, İTÜ Konservatuvarı'ndan TÜRSAK ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'ne kadar pek çok kurumda "Sahne Estetiği" dersleri vererek binlerce öğrenci yetiştirdi.

Arsen Hala Fenomeni: Tiyatrodan Televizyona

TİYATRO SAHNELERİNDEN "ARSEN HALA" FENOMENİNE

İlk profesyonel tiyatro deneyimine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başlayan Tuncer, 300'ün üzerinde kitlesel gösterinin sanat yönetmenliğini yürüttü. Ancak televizyonun hipnotik gücü, 40 yıllık tiyatrocuyu milyonlarla "Arsen Hala" karakteri üzerinden buluşturdu.

Arsen Hala Karakteri Akademik Tez Oldu

Toplumun aile sıcaklığına duyduğu özlemi Arsen Hala figürüyle dolduran sanatçı, bu karakterin akademik tezlere konu olmasına dahi şaşırmış, tiyatrodaki Çehov performansları dururken bir televizyon dizisiyle bu denli özdeşleşmeyi "dramatik ama gerçekçi" bir dille değerlendirmişti.

Gülsen Tuncer: Aktivist, Seslendirme Sanatçısı ve Daha Fazlası

Sadece oyunculuğuyla değil; radyodaki seslendirmeleriyle, toplumsal mücadelelerdeki aktivist kimliğiyle ve kültür festivallerine verdiği desteklerle de hafızalara kazındı.

Gülsen Tuncer’in Kenan İmirzalıoğlu itirafı yeniden gündem oldu

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden, AA'dan ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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