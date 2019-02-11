Operasyon çekiliyor
Diagne'nin penaltıdan attığı gol öncesi gece Arda, Onyekuru'nun sol ayağına temas ediyor. Pozisyon net penaltıydı.
Ancak kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak adına VAR'a gidilmeliydi. Övdüğümüz Marcao, Rodallega'nın golünde kolay çalım yedi, kontrolsüz girişinden dolayı penaltı olması gereken pozisyonda Ekuban'ın ayağına bastı.
UYUMSUZLARDI...
Marcao ile Luyindama arasında uyum problemi var.
Belhanda golsüzlüğünü Trabzon'a karşı giderdi. İlk golünde şanslıydı ama ikinci golü jenerik olacak güzellikteydi. Hakem kararlarına baktığımız zaman Galatasaray'ın güzel oyununu ve galibiyetini engelleyebilecek kararlar ortaya çıktı. Burada ciddi bir operasyon var. Acaba bu operasyon TFF yönetimini devirmek üzerine yapılmış bir hamle mi, yoksa G.Saray'ı tartışılabilecek konuma getirmek için mi?
MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
Attığı iki gol maça damga vurdu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Ümit Öztürk rezil bir yönetim gösterdi.
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