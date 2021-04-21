RAMAZAN İMSAKİYE
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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 21 Nisan 2021, Çarşamba

Aynı şeyler ve sonuçlar

BEŞİKTAŞ, ilk yarıda tek bir pozisyona bile giremedi. Çünkü, vasatı aşan tek bir futbolcusu olmadığı gibi;
1- Yine 10 Numara'sı yoktu
2- O pozisyonda oynatılan Dorukhan işini hiç yapamayınca Ghezzal sürekli ortaya kaymak zorunda kaldı ve sağdan bilinen kesmelerini yapamadı.
3- Souza'daki düşüşle beraber bütün orta saha kötüydü.
Tek şut bile atamadı ve Aboubakar'a tek top bile geçiremedi.
4- Haftalardır tel tel dökülen Larin yine bütün topları ezdi.
5- Bekleriyle, tek bir kanat bindirmesi dahi yapamadı.

Özetle, Beşiktaş puan farkının azalmasıyla strese girmiş, o rakibi sindiren ve kendine güvenen takım gitmişti.
2. yarıya sakatlanan Aboubakar'ın yerine, kapanan Sivasspor'a karşı N'Koudou'yla başlanması yanlıştı.
Adem veya Gökhan gibi dar alanda da iş yapabilen ayağı iyi futbolcu alınmalıydı.
Görünen köy için yine inatla 70. dakika beklendi ve yine zaman yetmedi. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alamazsınız. Dorukhan'nın kötü oyunu Ghezzal'ı da oyundan düşürdü.Alet işler, el övünür; futbolcu oynar hoca başarı kazanır. Aboubakar, Ş.
Güneş'ten sonra S. Yalçın'a da şampiyonluk kazandıracaktı, ama onun eksikliği takımın bütün zaaflarını ortaya çıkardı.

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