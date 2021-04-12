Et ve can derdi

GARİP bir ilk yarı oldu.

Sezonu 10 numara katkısı olmadan oynayan Beşiktaş'ta Oğuzhan burayı doldururken, Leo'nun markajı nedeniyle Ghezzal asist dışında oyuna ağırlığını koyamadı.

Dorukhan, Souza'yı, Cenk de Aboubakar'ı arattı.

Erzurumspor; jokeri Atıf'ın etkisizliğine ve dripling beklenen Cenk Ahmet'in kötü oyununa rağmen, ilk golde Vida'nın pozisyon hatası ve 2. golde de Ersin'in ikramıyla 2 gol attı.Ersin'in hatası fundamental, yani bir kalecinin topu nasıl tutacağına dair temel eğitim zayıflığından kaynaklanıyor.

Sonuçta ilk yarıya olumsuz olarak kaleciler damga vurdu.

"Sihirli" 60. dakikadaki değişikliklerde Mensah'ın değil, Gökhan veya Adem'in girmesi gerekiyordu. Nitekim Mensah takımı eksik oynattı.

SOUZA'YI ARADILAR

Zorunlu değişiklikle giren Gökhan'ın katkısı ise ortada.

Neyse ki Ghezzal sahneye çıktı ve hatayı temize çekti.

Wellinton ve Vida defansta hiçbir kafa topunu alamadığı gibi her araya atılan topu da kaçırdı. Beşiktaş'ın bu kadar atak yemesinin nedeni Souza'nın eksikliğiydi. Beşiktaş özellikle orta sahada ve defansta kötü oynadı ama Erzurumspor'un gücü yetmedi. Abu ve Souza oynayınca takım düzelir.

MAÇIN EN İYİSİ GHEZZAL

Bireysel yeteneği ile fark yarattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ERSİN

Yediği ikinci golde büyük hatası vardı.