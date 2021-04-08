Taşlar yerine oturunca

YETENEK, çalışma, mücadele, çalım, pas, şut, taktik… Futbolda ne varsa gol atmak ve gol yememek üzerinedir. Bunların daha zor olanı gol atmak olduğu için, genel olarak golcüler futbolun en değerli unsurlarıdır. Gomez ve sonra da Aboubakar, şampiyonluklara o yüzden damga vuran oyuncular oldu. Bu sezon da Aboubakar Versiyon 2'yi izlemiştik şimdiye kadar.

Larin de sezona iyi başlayınca Beşiktaş ekstra güç kazanmıştı. Larin'de büyük düşüş var, Aboubakar da olmayınca Beşiktaş ileride çakar almaz duruma düşüyor. Cenk'in imdada yetişmesi durumu az da olsa normale döndürdü..

FARK YARATTILAR...

Beşiktaş'ın bir golcüye aşırı bağımlı olmasının nedeni 10 numarada oynayan futbolcularından sezon boyunca verim alamaması. Bu yüzden adeta sağ kanatta olmasına rağmen 10 numara gibi oynayan Ghezzal'ın pasları ve şutları kritik öneme sahip. Futbol, bayağı değil basit bir oyundur. Basitlik, Picasso'nun resimleri ve Einstein'ın ünlü kısa formülü gibi çok yüksek soyutlama ürünüdür. Yani Rosier'in yerin geçmesi, Oğuzhan'ın Adem'den daha iyi oynaması ve Cenk ile Ghezzal'ın katkısı geçen maça göre fark yarattı.