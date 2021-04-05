Hoca’nın ikramı
Üstelik takım kazandığı için Larin'in haftalardır kötü oyunu dikkat çekmiyordu. Kasımpaşa santrforu stoperleri üzerine çekip, araya oyuncu kaçırmayı ve Necip'in kanadından gelmeyi düşünmüş. Bu planları ilk yarıda fazlasıyla tuttu. Sergen Hoca, ilk 10 dakikada belli olan duruma saha içi değişiklilerle müdahale edebilirdi.
Hoca'nın sorunu duruma göre değil de dakikaya göre tepki göstermesi.
SİSTEM İFLAS ETTİ
Oyuncu değiştirmemekte gecikmesi de bu yüzden. İlk yarı daha farklı bitebilirdi. Rosier yerine geçip Gökhan girince takım toparladı çünkü futbol özünde basit bir oyundur ve futbol aklımın yolu birdir. Ne var ki tek kaleye dönen maçta harcanan dakikalar telafi edilemedi.
Ş. Güneş'in şampiyonluk sezonlarında şifre Gomez ve Aboubakar'dı. S. Yalçın'ın da şifresi Aboubakar. Eksik takım hastaya benzer ve hekimlikte temel ilke öncelikle hastaya zarar vermemektir. Hoca, alternatif tedavi denerken takımın dolaşım sistemi iflas etti.
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