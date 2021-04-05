Bugünkü
Takvim
TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 05 Nisan 2021, Pazartesi

Hoca’nın ikramı

ABOUBAKAR ve Ghezzal'ın yokluğunda, sürpriz olan Rosier'in sağ açıkta başlamasıydı. Roseier duracağı yeri dahi bile bilmeyerek takımı eksik bıraktığı gibi, yerine gelen Necip'le defansın dengesi de bozulmuştu. Nitekim gol de Necip'in kaptırdığı topla geldi.
Üstelik takım kazandığı için Larin'in haftalardır kötü oyunu dikkat çekmiyordu. Kasımpaşa santrforu stoperleri üzerine çekip, araya oyuncu kaçırmayı ve Necip'in kanadından gelmeyi düşünmüş. Bu planları ilk yarıda fazlasıyla tuttu. Sergen Hoca, ilk 10 dakikada belli olan duruma saha içi değişiklilerle müdahale edebilirdi.
Hoca'nın sorunu duruma göre değil de dakikaya göre tepki göstermesi.

SİSTEM İFLAS ETTİ
Oyuncu değiştirmemekte gecikmesi de bu yüzden. İlk yarı daha farklı bitebilirdi. Rosier yerine geçip Gökhan girince takım toparladı çünkü futbol özünde basit bir oyundur ve futbol aklımın yolu birdir. Ne var ki tek kaleye dönen maçta harcanan dakikalar telafi edilemedi.
Ş. Güneş'in şampiyonluk sezonlarında şifre Gomez ve Aboubakar'dı. S. Yalçın'ın da şifresi Aboubakar. Eksik takım hastaya benzer ve hekimlikte temel ilke öncelikle hastaya zarar vermemektir. Hoca, alternatif tedavi denerken takımın dolaşım sistemi iflas etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar TAYFUN ER Hoca’nın ikramı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ