Kazanma alışkanlığı

BEŞIKTAŞ ilk yarıda geçen haftaya göre neden daha etkisizdi? 1- Kasımpaşa, az oyuncuyla çıkıyor ve Fenerbahçe gibi boş alan vermiyordu. 2- Tıpkı Elneny gibi takımın gizli gücü Souza olmayınca Beşiktaş geriden top çıkarmakta ve oyun kurmakta zorlanıyor. Wellinton ve Montero'nun hiç olmadığı kadar uzun top atması da topla çıkmaya çalışması da bu yüzdendi.

Beşiktaş'ın üç orta saha oyuncusu da yani Atiba, Dorukhan ve Mensah 8 numara oynayınca verimli oluyor.

Aboubakar 10 numara eksikliği nedeniyle top alamayınca, gitti top aldı ve de golü attırdı. Bir başka deyişle Aboubakar ve Mensah aslında birbirlerinin işini yaptı.

Kasımpaşa rakibi oynatmayıp, maçı kilitlemişti ama yenik duruma düşünce futbol oynamak zorunda kaldı. Beşiktaş boş alanlar bulmaya başladı derken Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

Marco van Basten'in futbol hayatını bitiren ve kuralı değiştiren faulün benzerindeki kırmızı çok doğru karardı.

Ghezzal, Töre gelirse ve Adem ile Oğuzhan oynamayacaksa 10 numarada düşünülmeli. Dorukhan karta ve sakatlığa çok açık oynuyor.

Abu, Ghezzal ve Rosier maça damgasını vuran isimlerdi.

Maçın en iyisi: ROSİER... Bindirmeleriyle maçı forse etti.

Maçın en kötüsü: KOİTA... Stoperlerin arasında kayboldu.