Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 18:06 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026 18:07

Adana'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı'nda piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, G.F. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yaptığı sırada genç kadının yanına giden şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırının ardından otomobille kaçmaya çalışan G.F., mesire alanındaki bir restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.