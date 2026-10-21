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Adana Kozan Dağılcak Mesire Alanı'nda kadın cinayeti kamerada: Polis, Sevda Dinler'in katilini böyle enseledi

Adana Kozan Dağılcak Mesire Alanı'nda kadın cinayeti kamerada: Polis, Sevda Dinler'in katilini böyle enseledi

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Adana’nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı’nda piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, G.F. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, bölgede yemek yiyen istirahatli bir polis memuru tarafından yakalandı. O anlar kamerada.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Dağılcak Mesire Alanı'nda piknik yapan 22 yaşındaki Sevda Dinler, G.F. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kız kardeşi ve bir arkadaşıyla piknik yaptığı sırada genç kadının yanına giden şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırının ardından otomobille kaçmaya çalışan G.F., mesire alanındaki bir restoranda yemek yiyen istirahatli polis memuru tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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