VAR’lı hücum taktikleri
2- Serbest atış, köşe vuruşu hatta orta yaparken yine rakip defans ile kendi arkadaşına bu kez havadan top keseceksin.
Defans oyuncusu çivi gibi kollar yanda havaya sıçrayıp topa kafa vuramayacağı için, eli kolu forvet oyuncusuna temas edecek.
Yine bütün takım "penaltı" diye bağıracak ve hakemin üstüne koşacak.
VAR'dan çağıracaklar ve penaltı kazanacaksın, yanında da rakibe artık sarı mı kırmızı olur mutlaka bonusu olacak.
3- Şut atınca, eylem bittikten sonra ve şutu engelleyecek herhangi bir rakip teması olmamasına rağmen ayağını rakibe çarptıracaksın.
Böylece yerine göre serbest vuruş veya penaltı kazanacaksın ve rakibine de kart aldıracaksın.
Türkiye'de maalesef VAR'ı böyle kullanan takım kazanıyor.
MHK da bizim gibi seyrediyor.
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